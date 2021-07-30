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Giriş Tarihi: 30.7.2021 14:24

Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Arjantin maçı kaçta başlayacak?

Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Arjantin maçı kaçta başlayacak?

Tokyo Olimpiyatları 2020 kapsamında Kadın Milli Voleybol Takımımız dördüncü karşılaşmasına Arjantin’le çıkacak. Gruptaki ilk maçında Çin’i 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçta İtalya’ya 3-1 mağlup olmuştu. Üçüncü maçta çekişmeli mücadelenin sonunda ABD’ye 3-2 yenilen milli takımımız, Arjantin’le mücadelesinden başarıyla ayrılırsa çeyrek finale yükselecek. Bu heyecan verici maç, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularıyla araştırılıyor. Türkiye Arjantin maçı tarihi ve yayınlanacağı kanal haberimizde.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 23 Temmuz'dan bu yana ülkemizi temsil eden sporcular yakından takip ediliyor. Karşılaşmaları izleyen milyonlarca sporsever, Türkiye Arjantin voleybol maçı saat kaçta ve ne zaman diye merak ediyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finale kalmasını etkileyecek olan müsabaka, Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuyla gündeme geliyor. İşte maçın tarihi ile Arjantin Türkiye maçını yayınlayacak kanal.

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında B grubundaki dördüncü maçı 31 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatine göre 08:20'de başlayacak. Arjantin'le gerçekleşecek olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

TOKYO 2020 VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

1. Sıra: İtalya, 9 puan
2. Sıra: ABD, 6 puan
3. Sıra: ROC, 5 puan
4. Sıra: Türkiye, 3 puan
5. Sıra: Çin, 1 puan
6. Sıra: Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE BU MAÇI KAZANIRSA NE OLACAK?

Filenin Sultanları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek olimpiyatlara hızlı başladı. İkinci maçında İtalya'ya 3-1 yenilen takım, gruptaki üçüncü maçında ABD'nin 2-0'lık skorunu 2-2'ye değiştirdi. Kıyasıya rekabetle geçen karşılaşmada 3-2 yenildi. Milli takımımızın Arjantin'le olan maçı kazanması halinde Türkiye voleybol branşında çeyrek finale kalacak.

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Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Arjantin maçı kaçta başlayacak?
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