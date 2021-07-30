Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Arjantin maçı kaçta başlayacak?

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 23 Temmuz'dan bu yana ülkemizi temsil eden sporcular yakından takip ediliyor. Karşılaşmaları izleyen milyonlarca sporsever, Türkiye Arjantin voleybol maçı saat kaçta ve ne zaman diye merak ediyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finale kalmasını etkileyecek olan müsabaka, Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuyla gündeme geliyor. İşte maçın tarihi ile Arjantin Türkiye maçını yayınlayacak kanal.

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında B grubundaki dördüncü maçı 31 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatine göre 08:20'de başlayacak. Arjantin'le gerçekleşecek olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.