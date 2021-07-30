Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tokyo Olimpiyatları 2020 Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 30.7.2021 08:31 Son Güncelleme: 30.7.2021 08:32

Tokyo Olimpiyatları 2020 Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?

Tokyo Olimpiyatları 2020 Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, B Grubu ilk maçında Çin'i set vermeden devirirken ikinci karşılaşmada İtalya'ya; üçüncü karşılaşmada ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) mağlup oldu. Bu noktada, Türkiye voleybol puan durumu merak konusu oldu. Türkiye'nin bulunduğu B Grubu'nda ilk sırada 6 puanla ABD bulunuyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesini sürdürüyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Türkiye, ikinci karşılaşmada İtalya'ya; üçüncü karşılaşmada ise ABD'ye yenildi. Bilindiği gibi, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye B Grubu'nda yer alıyor. Bu yönde de, Türkiye B Grubu voleybol puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

TÜRKİYE VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU | 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

  1. İtalya, 9 puan
  2. ABD, 8 puan
  3. ROC, 5 puan
  4. Türkiye, 4 puan
  5. Çin, 1 puan
  6. Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Son Dakika Haberi: Antalya Manavgat'ta yangın neden çıktı? Manavgat yangını sabotaj mı kaza mı?
SON DAKİKA - Bodrum'da alevler 5 yıldızlı oteli sardı! Vatandaşlar denizden tahliye edildi...
Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…
Ünlüler eş zamanlı başlayan yangına sessiz kalmadı! Süreyya Yalçın ise yaptığı paylaşımla tepki topladı!
SON DAKİKA - Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Osmaniye yanıyor! Evler, oteller, iş yerleri büyük tehdit altında...
İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci'ye hayran kaldı! İbrahim Tatlıses'ten övgü dolu sözler...
Yangınlarda son dakika: 21 ilde 63 yangın! Manavgat'ta son durum ve kahreden görüntüler
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını sevindirecek Morutan gelişmesi! İşte Galatasaray'ın teklifi...
Son dakika haberi: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokyo Olimpiyatları 2020 Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA