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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:21 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:21

Yasemin Ecem Anagöz Tokyo 2020'ye veda etti

AA
Yasemin Ecem Anagöz Tokyo 2020'ye veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, klasik yay bireysel kategorisinde elendi.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'ndaki müsabakaların 27 Temmuz'da yapılan ilk tur karşılaşmasında Kanadalı Stephanie Barrett'i eleyen Yasemin Ecem, ikinci turda Çinli Xiaolei Yang'ı mağlup etti.

Milli sporcu, mücadelesine son 16 tur maçıyla devam etti. Yasemin Ecem, takımda Tokyo 2020'de altın madalya kazanan dünya sıralamasında 3. konumda olan Güney Koreli Chaeyoung Kang ile karşılaştı.

Güçlü rakibi karşısında ilk 2 seti 2-0 kaybeden Yasemin Ecem, üçüncü seti 2-0 alarak durumu 4-2'ye getirdi ve umutlandı. Ancak son sette iyi bir performans sergileyen Güney Koreli sporcu, seti 2-0, maçı da 6-2 kazandı.

Bu sonuçla Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 2020'ye veda etti.

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Yasemin Ecem Anagöz Tokyo 2020'ye veda etti
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