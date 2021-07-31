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Giriş Tarihi: 31.7.2021 11:19 Son Güncelleme: 31.7.2021 11:42

Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Tarihi yeniden ayağa kaldırdın

Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Tarihi yeniden ayağa kaldırdın

Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz, tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti. 'Bizleri çok duygulandırdın' diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi. Erdoğan, "Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. Bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz, tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti. 'Bizleri çok duygulandırdın' diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

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"TARİHİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIN"
Başkan Erdoğan, Mete Gazoz ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. Bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum.

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Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Tarihi yeniden ayağa kaldırdın
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