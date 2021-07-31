Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Tarihi yeniden ayağa kaldırdın

Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz, tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti. 'Bizleri çok duygulandırdın' diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

Son dakika: Mete Gazoz tüm Türkiye'yi gururlandırdı! Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi...

"TARİHİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIN"

Başkan Erdoğan, Mete Gazoz ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:



Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. Bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Mete Gazoz'u telefonla arayarak böyle tebrik etti! Mete Gazoz'dan tarihi altın madalya

SON DAKİKA: Mete Gazoz'un Altın Madalya kazanma anı! Mete Gazoz rakibini böyle dağıttı... Tokyo 2020'de tarihi başarı