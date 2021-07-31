Eda Erdem Kimdir, Kaç Yaşında ve Boyu Kaç? Türkiye Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Hangi Takımda Oynuyor, Eşi Kim Ve Nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Eda Erdem Dündar kariyeri, hayatı ve başarıları yönünden araştırılıyor. Son olimpiyatların şampiyonu olan Çin'i 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları'nda kaptanlık görevini üstlenen Erdem, diğer takım arkadaşları gibi gündemde yerini koruyor. Takımı yakından takip edenler, Eda Erdem kimdir, boyu kaç, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara cevap arıyor. Eda Erdem hangi takımda oynuyor, kazandığı ödüller ve başarıları neler? İşte milli voleybol takımımızın kaptanının hayatı.

EDA ERDEM KİMDİR?

22 Haziran 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Erdem, 24 Aralık 2000'de, yani 13 yaşında voleybola başladı. Beşiktaş JK altyapısında başlayan serüveni, 2004 yılında A takıma yükselişiyle devam etti. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir. Yetenekli oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ilk günlerinden iki ayrı ödüle layık görülmüştür.