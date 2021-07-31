Haber hattı

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Giriş Tarihi: 31.7.2021

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19'luk Alperen Şengün NBA'e adım atan 11. Türk
Beşiktaş Icrypex'te geçtiğimiz sezon harika bir performans göstererek NBA'de draftlara katılan Alperen Şengün, Houston Rockets'ın yeni oyuncusu oldu. Oklahoma City Thunders tarafından 16. sırada draft edilen ve sonrasında Rockets'a takas yoluyla giden 19 yaşındaki milli basketbolcu, NBA'de forma giyen 11. Türk olarak adını tarihe yazdırdı. 2000'de Sacramento Kings tarafından 16. basamaktan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte Alperen, draftta en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı. Giydiği takım elbisesinin içine Türk bayrağını ve aile üyelerinin isimlerini işleten milli baskıtbolcu, draft sonrası bunları göstererek poz verdi. Houston Genel Menajeri Rafael Stone da, "Alperen çoğu gençten daha yüksek bir potansiyele sahip. Kendisini üst sıralardan seçmek adına agresif bir yol izledik" dedi.

UEFA'dan kural değişikliği: F.Bahçe-G.Saray eşleşebilir
dünkü yönetim kurulu toplantısının ardından bir değişiklik kararı verdi. Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağı açıklanırken, aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği de duyuruldu. Böylece play-off'ta bir Türk derbisi olma ihtimali doğdu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray, St. Johnstone ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılı takımın İskoç temsilcisini elemesi halinde, turnuvaya playoff turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

Hatayspor'un sol kanadı Dylan Saint-Louis'e emanet
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezonda sol kanat bölgesine bir oyuncu takviyesi gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, Dylan Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa'da Troyes forması giyen 26 yaşındaki Kongolu oyuncu, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 4 asistle mücadele etti. Dylan dün imzanın ardından takımla antrenmana da katıldı.

Göztepe ön liberoya eski G.Saraylı Donk'u istiyor
Yeni sezonda 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'u istiyor. 5 sezon Galatasaray'da forma giyen Hollanda asıllı Surinamlı ön liberoya teklif götüren İzmir temsilcisinin haber beklediği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da 35 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Karagümrük bir yıldızı daha bitirdi: Benatia
Geçen sezon Süper Lig'i 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük, bir yıldızı daha kadrosuna kazandırdı. Ahmed Musa transferiyle dikkat çeken İstanbul ekibi, Juventus, Bayern Münih ve Roma gibi takımlarda forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki savunmacı Mehdi Benatia'yı 1 yıllığına renklerine bağladı. Faslı stoper, 2014-15 sezonunda Roma'dan 28 milyon Euro bonservisle Bayern Münih'e gitmişti.

Sivasspor'da büyük coşku: Sıradaki gelsin
Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor'un, Moldova ekibi Petrocub Hinceşti'yi iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla geçerek tur biletini cebine koyması kentte büyük sevince neden oldu. Maçın ardından Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı'nda toplanan Sivassporlu taraftarlar, meşaleler yakarak 3. ön eleme turuna yükselme sevincini doyasıya yaşadı. Uzun araç konvoyları oluşturan futbolseverler, şehir turu atarak tezahürat ile şarkılarla geceyi gündüz yaparken "Sıradaki gelsin" diyerek iddialarını ortaya koydu. Sivas, 3'üncü ön eleme turunda Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile karşılaşacak. 5 Ağustos'taki ilk mücadele Batumi Stadı'nda.

M.City'den Grealish'e rekor teklif: 117.5 milyon Euro
Premier Lig'de Manchester City, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmek üzere… Yıldız orta saha oyuncusu Jack Grealish'i kadrosuna katma planı içinde olan Guardiola'nın ekibi, 117.5 milyon Euro'luk rekor teklifle Aston Villa'nın kapısını çaldı. Transfer gerçekleştiği takdirde Manchester City, Pogba'ya ait olan 105 milyon Euro'luk rekoru da kıracak. Villa ise yıldız oyuncusunu kadroda tutmak için İNgiliz orta sahaya yeni bir sözleşme önerdi. Grealish, 96 Premier Lig maçına çıkıp 15 gol, 19 asistlik performans gösterdi.

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