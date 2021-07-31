Haber hattı

19'luk Alperen ŞengünNBA'e adım atan 11. Türk
Beşiktaş Icrypex'te geçtiğimiz sezon harika bir performans göstererek NBA'de draftlara katılan Alperen Şengün, Houston Rockets'ın yenioyuncusu oldu. Oklahoma City Thunders tarafından 16. sırada draft edilen ve sonrasında Rockets'a takas yoluyla giden 19 yaşındaki milli basketbolcu, NBA'de forma giyen 11.Türk olarak adını tarihe yazdırdı. 2000'de Sacramento Kings tarafından 16. basamaktan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte Alperen, draftta en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı. Giydiği takımelbisesinin içine Türk bayrağınıve aile üyelerinin isimlerini işletenmilli baskıtbolcu, draft sonrasıbunları göstererek poz verdi. Houston Genel Menajeri Rafael Stone da, "Alperen çoğu gençten daha yüksek bir potansiyele sahip. Kendisiniüst sıralardan seçmek adınaagresif bir yol izledik" dedi.
UEFA'dan kural değişikliği:F.Bahçe-G.Saray eşleşebilir
dünkü yönetim kurulu toplantısının ardından bir değişiklik kararı verdi. Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağı açıklanırken, aynı ülke takımlarınınbu turda karşılaşabileceği de duyuruldu. Böylece play-off'ta bir Türk derbisi olma ihtimali doğdu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray, St. Johnstone ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılı takımınİskoç temsilcisini elemesihalinde, turnuvaya playoff turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.
Hatayspor'un sol kanadıDylan Saint-Louis'e emanet Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezonda sol kanat bölgesine bir oyuncu takviyesi gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, Dylan Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa'da Troyes forması giyen 26 yaşındaki Kongolu oyuncu, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 4 asistle mücadele etti. Dylan dün imzanın ardından takımla antrenmana da katıldı.
Göztepe ön liberoya eskiG.Saraylı Donk'u istiyor
Yeni sezonda 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'u istiyor. 5 sezon Galatasaray'da forma giyen Hollanda asıllı Surinamlı ön liberoya teklif götüren İzmir temsilcisinin haber beklediği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da 35 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Karagümrük bir yıldızıdaha bitirdi: Benatia
Geçen sezon Süper Lig'i 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük, bir yıldızı daha kadrosuna kazandırdı. Ahmed Musa transferiyle dikkat çeken İstanbul ekibi, Juventus, Bayern Münih ve Romagibi takımlarda forma giyen ve bonservisielinde olan 34 yaşındaki savunmacı Mehdi Benatia'yı 1 yıllığına renklerine bağladı. Faslı stoper, 2014-15 sezonunda Roma'dan 28 milyon Euro bonservisle Bayern Münih'e gitmişti.
Sivasspor'dabüyük coşku:Sıradaki gelsin
Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor'un, Moldovaekibi Petrocub Hinceşti'yi ikimaçta da 1-0'lık sonuçlarlageçerek tur biletini cebinekoyması kentte büyük sevinceneden oldu. Maçın ardından Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı'nda toplanan Sivassporlu taraftarlar, meşaleler yakarak 3. ön eleme turuna yükselme sevincini doyasıya yaşadı. Uzun araç konvoyları oluşturan futbolseverler, şehir turu atarak tezahürat ile şarkılarla geceyi gündüz yaparken "Sıradakigelsin" diyerek iddialarını ortaya koydu. Sivas, 3'üncüön eleme turunda Gürcistanekibi Dinamo Batumi ile karşılaşacak. 5 Ağustos'taki ilk mücadele Batumi Stadı'nda.
M.City'den Grealish'e rekorteklif: 117.5 milyon Euro
Premier Lig'de Manchester City, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmek üzere… Yıldız orta saha oyuncusu Jack Grealish'i kadrosuna katma planı içinde olan Guardiola'nın ekibi, 117.5 milyon Euro'luk rekorteklifle Aston Villa'nın kapısınıçaldı. Transfer gerçekleştiği takdirde Manchester City, Pogba'ya aitolan 105 milyon Euro'luk rekoruda kıracak. Villa ise yıldız oyuncusunu kadroda tutmak için İNgiliz orta sahaya yeni bir sözleşme önerdi. Grealish, 96 Premier Lig maçına çıkıp 15 gol, 19 asistlik performans gösterdi.