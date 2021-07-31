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Giriş Tarihi: 31.7.2021 17:16 Son Güncelleme: 31.7.2021 17:17

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenecek

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenecek

Geçtiğimi sene pandemi sebebiyle ertelenen İslami Dayanışma Okulları bu sene Konya'da düzenlenecek. Birçok atletizm branşının oynanacağı oyunlarda Türkiye dahil 56 ülke mücadele edecek.

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek. Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımının beklendiği Oyunlar 20 spor dalında düzenlenecek.

SPOR DALLARI

Atletizm, badminton, basketbol 3x3, bisiklet (yol, pist), bocce, cimnastik (artistik, aerobik), eskrim, futbol, güreş (grekoromen, serbest stil), halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE

İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile Oyunları Azerbaycan'ın ardından ikinci olarak tamamladı.

Üçüncü İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya Cumhuriyeti'nin Sumatera adasının Palembang kentinde 22 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlendi. Atletizm, okçuluk, yüzme, badminton, basketbol, futbol, karate, taekwondo, tenis, voleybol, plaj voleybolu, halter ve wushu dallarında düzenlenen organizasyonda Türkiye 157 sporcu ile yer aldı ve 23 altın, 31 gümüş, 49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki ise Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 8 - 20 Nisan 2005 tarihlerinde 55 ülkeden 6000'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlendi. 15 spor dalının yer aldığı Oyunlarda, ülkemiz karate, taekwondo, tenis, yüzme ve goalball dallarında mücadele etti. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandığımız organizasonu Türkiye 15. sırada tamamladı.

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Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenecek
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