Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Novak Djokovic Tokyo Olimpiyatları'na madalyasız veda etti
Giriş Tarihi: 31.7.2021 12:42

Novak Djokovic Tokyo Olimpiyatları'na madalyasız veda etti

AA
Novak Djokovic Tokyo Olimpiyatları'na madalyasız veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde tenis branşında tek erkeklerde İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i yenerek kazandı.

Teniste tek erkeklerde bronz madalyayı İspanyol tenisçi Busta, dünya 1 numarası Sırp Djokovic'i yenerek kazandı. Olimpiyata altın madalya için gelen Djokovic, Tokyo'dan madalyasız ayrıldı

Ariake Tenis Park'ta merkez kortta oynanan bronz madalya maçında dünya 11 numarası Busta, Djokovic karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kuran dünya 1 numarası, durumu 1-1'e getirdi. Son seti ise 6-3 alan Busta, bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyata altın madalya için gelen Djokovic ise Tokyo'dan madalyasız ayrıldı.

Kadınlarda çiftler bronz madalya maçını ise Brezilyalı sporcular kazandı. Brezilyalı Luisa Stefani-Laura Pigossi çifti, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Elena Vesnina-Veronika Kudermetova ikilisini 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Bakan Süleyman Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok
Son dakika: Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Alex Teixeira müjdeyi verdi "Yakında..."
Antalya Manavgat orman yangınında son dakika: Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınlarında son durum ne? Manavgat'taki yangın söndü mü?
Son dakika haberi: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Yangınlardan son dakika haberler | Bakan duyurdu: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
İşte THK uçaklarının perde arkası: THK Kayyum Heyeti Başkanı SABAH'a anlattı
Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu sıralaması: 2020 Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Novak Djokovic Tokyo Olimpiyatları'na madalyasız veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA