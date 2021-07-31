Son dakika: Mete Gazoz tüm Türkiye'yi gururlandırdı! Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi...

'Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. Bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum.'

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