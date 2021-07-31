Son dakika: Mete Gazoz tüm Türkiye'yi gururlandırdı! Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi...

OMUZ KASLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN BASKETBOL OYNADI!
Genç sporcu Mete Gazoz, 6 yaşındayken spora başladı. Ciddi eğitim sürecinden geçen Mete, omuz kaslarını geliştirmek için 8 yaşına kadar yüzdü.
ZİHNİNİ SÜREKLİ AÇIK TUTMAK İÇİN...
Okçuluk alanında Türkiye'ye ilk kez altın madalya getiren Mete Gazoz, çocukluğunda zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi. Hayallerine ulaşmak için muhteşem bir çaba gösteren Mete, sonunda altın madalyaya ulaştı.
BASKETBOL DA OYNADI!
Vücut koordinasyonunu sağlamak adına basketbol da oynayan Mete Gazoz, aldığı altın madalyayla göğsümüzü kabarttı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIN!
Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz, tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti. 'Bizleri çok duygulandırdın' diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.
'Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. Bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum.'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Mete Gazoz'u telefonla arayarak böyle tebrik etti! Mete Gazoz'dan tarihi altın madalya