Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Mete Gazoz tüm Türkiye'yi gururlandırdı! Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi...
Giriş Tarihi: 31.7.2021 11:34 Son Güncelleme: 31.7.2021 11:42

Son dakika: Mete Gazoz tüm Türkiye'yi gururlandırdı! Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Mete Gazoz tüm Türkiye'yi gururlandırdı! Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi...

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazan Mete Gazoz, herkesi gururlandırdı. Tokyo'da İstiklal Marşımızı okutan Mete Gazoz, küçük yaşlardan itibaren kendini mental olarak altın madalyaya hazırladı. Koordinasyonunu geliştirmek için basketbol oynayan Mete Gazoz, görme yetisi için de resim eğitimi aldı.

1999 doğumlu sporcumuz Türkiye'ye 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya armağan etti. İzleyenlerin tüylerinin diken diken olduğu anlarda İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi mağlup eden Mete Gazoz, tarih yazmayı başardı. Anne ve babası da okçu olan Mete'nin altın madalyayı kazandığı o anlar büyük alkış aldı.

OMUZ KASLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN BASKETBOL OYNADI!

Genç sporcu Mete Gazoz, 6 yaşındayken spora başladı. Ciddi eğitim sürecinden geçen Mete, omuz kaslarını geliştirmek için 8 yaşına kadar yüzdü.

ZİHNİNİ SÜREKLİ AÇIK TUTMAK İÇİN...

Okçuluk alanında Türkiye'ye ilk kez altın madalya getiren Mete Gazoz, çocukluğunda zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi. Hayallerine ulaşmak için muhteşem bir çaba gösteren Mete, sonunda altın madalyaya ulaştı.

BASKETBOL DA OYNADI!

Vücut koordinasyonunu sağlamak adına basketbol da oynayan Mete Gazoz, aldığı altın madalyayla göğsümüzü kabarttı.

SON DAKİKA: Mete Gazoz'un Altın Madalya kazanma anı! Mete Gazoz rakibini böyle dağıttı... Tokyo 2020'de tarihi başarı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIN!

Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz, tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti. 'Bizleri çok duygulandırdın' diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

'Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. Bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum.'

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Mete Gazoz'u telefonla arayarak böyle tebrik etti! Mete Gazoz'dan tarihi altın madalya

EN ÇOK OKUNANLAR

Antalya Manavgat orman yangını son dakika haberi: Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınlarında son durum ne? Manavgat'taki yangın söndü mü?
Son dakika: Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Alex Teixeira müjdeyi verdi "Yakında..."
Son dakika haberleri | Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok
Son dakika haberler: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Yangınlardan son dakika haberleri | Bakan açıkladı: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu sıralaması: 2020 Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...
İşte THK uçaklarının perde arkası: THK Kayyum Heyeti Başkanı SABAH'a anlattı
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mete Gazoz tüm Türkiye'yi gururlandırdı! Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA