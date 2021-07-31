Sporcularımız ne yaptı?

Kayra Sayit bronzu kaçırdı
Judoda bronz madalya için +78 kiloda tatamiye çıkan Kayra Sayit, Fransız Romane Dicko'ya yenilerek 5. oldu ve madalya alamadı. 33 yaşındakisporcumuz Fransızsporcuya ippon ile yenilerekolimpiyatları 5. olaraktamamladı.
2 basamak yükseldik
Yelkende Ecem Güzel 10 yarış sonunda 20. sırada oyunları noktaladı. 470 sınıfında ise Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi 5 ve 6. yarışlar sonunda 2 sıra yükseldi ve günü 18. sırada geçti. Erkeklerde 470 sınıfındaAteş ve Deniz Çınar kardeşler ise 2 basamak daha yükselip 6. sıraya çıktı.
Anagöz son 16'da kaldı
Klasik yay kategorisinde sahne alan Yasemin Ecem Anagöz, son 16 turunda elendi. Takım yarışındaGüney Kore'ye altınmadalya kazandıranChaeyoung Kang ile karşı karşıya gelen sporcumuz 6-2 mağlup olarak Tokyo 2020'ye veda etti.
Onat Kazaklı 21. bitirdi
Erkekler tek çifte (M1x) disiplininde sıralama yarışları tamamlandı. D finalinde mücadele eden milli kürekçimiz Onat Kazaklı, 7.13.65'lik derecesiyle seride üçüncü sırayı aldı ve oyunları 21. olarak bitirdi.
'Bayram' yapamadık!
Erkekler 81 kiloda ringe çıkan boksörümüz Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi. Azerbaycan'danBerto Loren AlfonsoDominguez karşısında ilk rauntta daha fazla puan alan sporcumuz, kalan iki rauntta ise rakibine geçilince yarı final biletini kaybetti.
Gülle atmada erken veda
Gülle atma elemelerinde Emel Dereli, finale kalamadı. B Grubu'nda 17.81'lik derecesiyle serisinde 7, genel sıralamada 16. olan Dereli, ilk 12 arasına giremeyerek olimpiyatlara noktayı koydu.
TOKYO 2020'DEN KISA KISA
* Teniste dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev'e 2-1 yenilerek oyunlara veda etti.
* 10.000 metre erkekler finalinde 27.43.22'lik derecesi ile Etiyopyalı Selemon Barega altın madalyaya uzanırken Ugandalı Joshua Cheptegei (27.43.63) gümüş, yine Uganda'dan Jacob Kiplimo (27.43.88) bronz madalya aldı.
* Kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya Güney Afrika'dan Tatjana Schoenmaker'a 2:18.95'lik derecesiyle gitti.
* Erkekler 200 metre kurbağalamada zafere ulaşan Evgeny Rylov gözyaşlarını tutamazken oyunlara katılan Rus sporcuların zor şartlar altında hazırlandığını söyledi.
* Yüzmede kadınlar 100 metre serbestte Avustralya'dan Emma McKeon 51.96 ile altın madalya aldı.
* Erkekler 200 metre karışık yüzmede Çinli sporcu Shun Wang 1.55'lik derecesiyle zafere uzandı.