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Giriş Tarihi: 31.7.2021 16:14

Tokyo Olimpiyatları'nda bir rekor daha geldi! Elaine Thompson-Herah Olimpiyat rekoru kırdı

AA
Tokyo Olimpiyatları'nda bir rekor daha geldi! Elaine Thompson-Herah Olimpiyat rekoru kırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre finalinde Jamaikalı Elaine Thompson, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Atletizmde kadınlar 100 metre finalini Jamaikalı Elaine Thompson, 33 yıllık olimpiyat rekoru kırarak kazandı. Atletleri finalde ilk 3 sırayı alan Jamaika, bütün madalyaları kazandı.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan 100 metre finalini Elaine Thompson, finiş çizgisine 10.61'lik derecesiyle geldi. Jamaikalı atlet, dünyada tüm zamanların ikinci derecesine de imza atarak, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Eski olimpiyat rekoru ABD'li Florence Griffith Joyner'e 10.62'lik derecesiyle aitti. Dünya rekoru da bu isme 10.49'luk zamanıyla ait. 2016 Rio'da da altın madalyayı kazanan Elaine Thompson, Tokyo'da da unvanını korumuş oldu.

Gümüş ve bronz madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı. Gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10.76) elde etti.

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Tokyo Olimpiyatları'nda bir rekor daha geldi! Elaine Thompson-Herah Olimpiyat rekoru kırdı
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