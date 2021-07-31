Tokyo Olimpiyatları'nda Caeleb Dressel dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan yarışta Dressel 49.45'lik derecesiyle birinci oldu. Macar Kristof Milak 49.68 ile gümüş madalya alırken, İsviçreli Noe Ponti de 50.74 ile bronz madalya elde etti. Dressel ayrıca elde ettiği dereceyle dünya rekoru kırdı. Milak da Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.
KADINLAR 200 METRE SIRTÜSTÜ YARIŞINDA ALTIN KAYLEE MCKEOWN
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre sırtüstü yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown altın madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta McKeown 2.04.68'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Kanadalı Kylie Masse 2.05.42 ile gümüş ve Avustralyalı Emily Seebohm 2.06.17'lik derecesiyle bronz madalya aldı.
ABD'Lİ KATHLEEN LEDECKY YİNE ŞAMPİYON
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede kadınlar 800 metre serbestte ABD'li Kathleen Ledecky altın madalya kazandı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Ledecky 8.12.57'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Avustralyalı Ariarne Titmus 8.13.83'lük derecesiyle gümüş ve İtalyan Simona Quadarella 8.18.35 ile bronz madalya elde etti.
Yarışı kazanan Ledecky, Tokyo 2020'deki 4. madalya sevincini yaşadı. 1500 metre serbestte altın madalya kazanan ABD'li sporcu, 800 metre serbestte de aynı başarıyı gösterdi. Ledecky ayrıca 400 metre serbestte ve 4x200 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı. Ledecky ayrıca, Londra 2012 ve Rio 2016'da da 800 metrede altın madalyanın sahibi olmuştu.
200 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya alan 20 yaşındaki Titmus da 4. madalya sevinci yaşayan sporcu oldu. 800 metre serbestte Ledecky'nin gerisinde kalan Titmus, 400 metre serbestte altın, 4x200 metre bayrak yarışında ise bronz madalya sevinci yaşadı. Titmus 800 metre serbest yarışında ayrıca okyanusya rekorunun yeni sahibi oldu.
KARIŞIK 4X100 BAYRAK YARIŞINDA BÜYÜK BRİTANYA ALTINI DÜNYA REKORU KIRARAK ALDI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede karışık 4x100 metre bayrak yarışında Büyük Britanya, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Büyük Britanya Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy ve Anna Hopkin'den oluşan takımla 3.37.58'lik derece elde etti ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Jiayu Xu, Zibei Yan, Yufei Zhang ve Junxuan Yang'ın yer aldığı Çin 3.38.86'lık dereceyle gümüş elde etti. Kaylee McKeown, Izaac Stubblety Cook, Matthew Temple ve Emma McKeon'un oluşturduğu Avustralya takımı ise 3.38.95 ile bronz madalya aldı.