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Giriş Tarihi: 31.7.2021 13:06

Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Rusya ROC voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya ROC voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tokyo Olimpiyatları Oyunları maç takvimi ile beraber Türkiye Rusya (ROC) voleybol maç tarihi belli oldu. Son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'deki dördüncü maçında Arjantin'ı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı ve çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyerek olimpiyat tarihimizde ilk kez Milli Voleybol Takımımız çeyrek finale adını yazdırmış oldu. Maç takviminde son olarak Türkiye Rusya (ROC) karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı için geri sayım sürüyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Şimdi ise gözler Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçına çevrildi. Peki Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI TÜRKİYE-RUSYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki beşinci maçını, 2 Ağustos Pazartesi günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saati ile 08:20 başlayacak.

TÜRKİYE RUSYA (ROC) VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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