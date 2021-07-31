Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı için geri sayım sürüyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Şimdi ise gözler Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçına çevrildi. Peki Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki beşinci maçını, 2 Ağustos Pazartesi günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saati ile 08:20 başlayacak.
Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.