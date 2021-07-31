Vestel’den büyük destek

Filenin Sultanları başarıdan başarıya koşarken ana sponsoru Vestel de farklı branşlarda sporculara desteğine devam ediyor
Voleybol takımımız olimpiyatta madalya için mücadelesine devam ederken uzun süreli yapılan altyapı projelerinin de meyvesi toplanıyor. Voleybol Milli Takımımızın yanı sıra yine olimpiyatlarda boy gösteren cimnastik ve yelken branşlarında da sporculara destek veren Vestel, voleybola ilgiyi artırmak için önemli bir adım daha attı. Caddebostan Parkı'na Vestel Voleybol sahası kurulurken "Biz VoleybolÜlkesiyiz" sloganı ile sporseverleri ağırlıyor. Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "Biz voleybol ülkesiyiz, bu bilinçle gençlerimize,özellikle kadın sporcularımıza hemmanevi hem de maddi desteğimizi artıraraksürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
ARJANTİN'İ YENİN TARİHE GEÇIN!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün Arjantin ile karşı karşıya geliyor. TSİ 08.30'daki maçı 3-1 ya da 3-0 kazanmamız halinde tarihinde ilk kez gruptan çıkacak olan Filenin Sultanları, son karşılaşmasında ise Rusya ile oynayacak. Türkiye ilk maçında Çin'i yenip 3 puan alırken ABD'ye 3-2 yenilse de 1 puan kazanmıştı.