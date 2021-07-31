Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Vestel’den büyük destek
Giriş Tarihi: 31.7.2021

Vestel’den büyük destek

Vestel’den büyük destek

Filenin Sultanları başarıdan başarıya koşarken ana sponsoru Vestel de farklı branşlarda sporculara desteğine devam ediyor

Voleybol takımımız olimpiyatta madalya için mücadelesine devam ederken uzun süreli yapılan altyapı projelerinin de meyvesi toplanıyor. Voleybol Milli Takımımızın yanı sıra yine olimpiyatlarda boy gösteren cimnastik ve yelken branşlarında da sporculara destek veren Vestel, voleybola ilgiyi artırmak için önemli bir adım daha attı. Caddebostan Parkı'na Vestel Voleybol sahası kurulurken "Biz Voleybol Ülkesiyiz" sloganı ile sporseverleri ağırlıyor. Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "Biz voleybol ülkesiyiz, bu bilinçle gençlerimize, özellikle kadın sporcularımıza hem manevi hem de maddi desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'İ YENİN TARİHE GEÇIN!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün Arjantin ile karşı karşıya geliyor. TSİ 08.30'daki maçı 3-1 ya da 3-0 kazanmamız halinde tarihinde ilk kez gruptan çıkacak olan Filenin Sultanları, son karşılaşmasında ise Rusya ile oynayacak. Türkiye ilk maçında Çin'i yenip 3 puan alırken ABD'ye 3-2 yenilse de 1 puan kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok
Son dakika: Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Alex Teixeira müjdeyi verdi "Yakında..."
Yangınlardan peş peşe son dakika gelişmeleri | Bakan açıkladı: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...
İstanbul İETT ücret tarifesi 2021: Zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Güncel İstanbulkart, mavi kart ve metrobüs ücretleri
Antalya Manavgat orman yangını son dakika haberleri: Manavgat'taki yangın söndü mü? İşte Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınlarında son durum
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! 30 milyon TL'lik ödemeler başlıyor
Son dakika: Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Andreas Pereira'dan Alex de Souza sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Vestel’den büyük destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA