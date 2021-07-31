Vurduğunu indiriyor

Ukraynalı Lysenko’yu deviren 23 yaşındaki sporcumuz Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkmayı başardı. Busenaz, ülkemize olimpiyatlarda madalya getirmeyi garantileyen ilk kadın boksör oldu. Şimdi rakip Hindistan’dan Lovlina Borgohain
Boksta kadınlarımızın yükselişi sürüyor… 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı finale yükselerek olimpiyat madalyası almayı garantiledi. Ukraynalı Anna Lysenko ile karşı karşıya gelen 23 yaşındaki sporcumuz ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. 2. rauntta da hız kesmeyenBusenaz yine tam puan alırken sonrauntta da üstünlüğünü koruyup adını yarıfinale yazdırdı. Sürmeneli, bu galibiyetle birlikte kadın boksunda tarihimizde ilk kez madalya kazanan sporcu olacak. Altın madalya yolunda boksörümüz 4 Ağustos'ta TSİ 08.30'daHindistan'dan Lovlina Borgohainile final için mücadele edecek.
TRABZONSPOR'UMA SELAM OLSUN
Busenaz Sürmeneli, altın madalya için hız kesmeyeceğini belirtirken şunları söyledi: "Tarihe geçtik. İnşallah bizim gibi nice kardeşlerimiz de olimpiyat madalyaları kazanır. Türkiye'me,kulübüm Trabzonspor'uma selamolsun. Trabzonspor'a ilkolimpiyat madalyası gidiyor. Bununda ayrı bir gururu var."
YILDIZ GİBİ PARLADI
60 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız da turu geçerek göğsümüzü kabarttı. Arjantinli Dayana Sanchez'i mağlup eden 24 yaşındaki sporcumuz, çeyrek finalde Finlandiya'dan Mira Potkonen ile karşılaşacak. 2016 Rio'da olimpiyat üçüncüsü olan 40 yaşındaki sporcu ile Esra arasındaki müsabaka 3 Ağustos Çarşamba TSİ 11.15'te.