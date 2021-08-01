Son dakika: Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları 400 metre engellide finalde

İlk seride koşan olimpiyat üçüncüsü milli atlet, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yapmasına rağmen 3. oldu. Serisinde dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 47.30 ile birinci, dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin 47.37 ile ikinci oldu.

İlk 2'ye giremeyerek doğrudan finale kalamayan Yasmani, diğer serilerin sonucunu beklemeye başladı. Milli atlet, diğer 2 yarı final serisinin de tamamlanmasıyla genel sıralamada ilk 8'de yer aldı ve adını finale yazdırdı.