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Giriş Tarihi: 1.8.2021 15:10 Son Güncelleme: 1.8.2021 15:39

Son dakika: Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları 400 metre engellide finalde

Son dakika: Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları 400 metre engellide finalde

Son dakika haberi... Milli atletimiz Yasmani Copello, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli yarı finalini 47.88'lik derecesiyle 3. sırada bitirdi. Yasmani, ilk 2 dışında kalan atletler içinde en iyi dereceyi elden eden 2 atletten biri olduğu için finalde yarışma hakkı kazandı. Milli sporcunun madalya mücadelesi, 3 Ağustos Salı günü TSİ 06.20'de koşulacak.

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli yarı final müsabakaları Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.

İlk seride koşan olimpiyat üçüncüsü milli atlet, 47.88 ile bu sezonki en iyi derecesini yapmasına rağmen 3. oldu. Serisinde dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 47.30 ile birinci, dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin 47.37 ile ikinci oldu.

İlk 2'ye giremeyerek doğrudan finale kalamayan Yasmani, diğer serilerin sonucunu beklemeye başladı. Milli atlet, diğer 2 yarı final serisinin de tamamlanmasıyla genel sıralamada ilk 8'de yer aldı ve adını finale yazdırdı.

Milli sporcunun madalya mücadelesi, 3 Ağustos Salı günü TSİ 06.20'de koşulacak.

Yasmani Copello Escobar'ın yarı final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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Son dakika: Yasmani Copello, Tokyo Olimpiyatları 400 metre engellide finalde
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