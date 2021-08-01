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Giriş Tarihi: 1.8.2021 10:59

Tokyo Olimpiyatları'nda 2 Gürcü sporcu yasak olmasına rağmen şehir turu yapınca ülkelerine gönderildi

AA
Tokyo Olimpiyatları'nda 2 Gürcü sporcu yasak olmasına rağmen şehir turu yapınca ülkelerine gönderildi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Gürcistan'dan Vazha Margvelashvili ile Lasha Shavdatuashvili, yasak olmasına rağmen şehir turu yaptıkları için ülkelerine gönderildiler.

Tokyo Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, judoda gümüş madalya kazanan Gürcü sporcular, karşılaşmalar bittikten sonra şehir merkezine gitti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehre çıkması yasak olan sporcular kuralları çiğnedikleri için ülkelerine geri gönderildi. Gürcistan Büyükelçiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporcuların davranışından dolayı özür diledi.

FRANSIZ BOKSÖR DİSKALİFİYE EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Fransız boksör Mourad Aliev, Büyük Britanyalı Frazer Clarke'a diskalifiyeyle elendiği maçta hakeme tepki göstermek için yaklaşık 30 dakika ringden çıkmadı. +91 kiloda ilk raundu kazanan Aliev, ikinci raundun sonuna doğru hakem tarafından diskalifiye edildi. Bu karara uzun süre tepki gösteren Fransız boksör, ringden yaklaşık yarım saat boyunca ayrılmayarak karara tepkisini ortaya koydu.

GANA'DAN 29 YIL SONRA MADALYA
Gana, 29 yıl sonra ilk olimpiyat madalyasını garantiledi. Boksta erkekler 57 kiloda yarı finale çıkan Ganalı Samuel Takyi, olimpiyat madalyasını garantileyerek ülkesinin tarihine geçti. Gana, 2020 Tokyo'dan önce son olimpiyat madalyasını 1992 Barselona'da elde etmişti.

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Tokyo Olimpiyatları'nda 2 Gürcü sporcu yasak olmasına rağmen şehir turu yapınca ülkelerine gönderildi
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