Tokyo Olimpiyatları'nda 2 Gürcü sporcu yasak olmasına rağmen şehir turu yapınca ülkelerine gönderildi

Tokyo Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, judoda gümüş madalya kazanan Gürcü sporcular, karşılaşmalar bittikten sonra şehir merkezine gitti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehre çıkması yasak olan sporcular kuralları çiğnedikleri için ülkelerine geri gönderildi. Gürcistan Büyükelçiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporcuların davranışından dolayı özür diledi.