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Giriş Tarihi: 1.8.2021 10:14 Son Güncelleme: 1.8.2021 10:34

Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ABD, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu

AA
Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ABD, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ABD, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışı finali yapıldı.

Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel ve Zach Apple'dan oluşan ABD Milli Takımı, 3.26.78'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. ABD, bu sonuçla 2009'da 3.27.28'lik dereceyle yine kendileri tarafından kırılan dünya rekorunu geliştirdi. ABD, ayrıca Rio 2016'da 3.27.95'lik dereceyle kırdıkları olimpiyat rekorunu da yukarı taşıdı.

ABD'nin ardından 3.27.51 ile ikinci olan Büyük Britanya, Avrupa rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı. İtalya da 3.29.17'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ABD, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu
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