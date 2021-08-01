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Giriş Tarihi: 1.8.2021 16:41 Son Güncelleme: 1.8.2021 16:42

Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada? Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu ve sıralaması tablosu

Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada? Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu ve sıralaması tablosu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, B Grubu ilk maçında Çin'i set vermeden devirirken ikinci karşılaşmada İtalya'ya; üçüncü karşılaşmada ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) mağlup oldu. Türkiye, dördüncü maçta ise Arjantin'i 3-0 ile geçti. Bu noktada, Türkiye voleybol puan durumu merak konusu oldu. Türkiye'nin bulunduğu B Grubu'nda ilk sırada 9 puanla İtalya bulunuyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesini sürdürüyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Türkiye, ikinci karşılaşmada İtalya'ya; üçüncü karşılaşmada ise ABD'ye yenildi. Türkiye, 4. karşılaşmada ise Arjantin'i Bilindiği gibi, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye B Grubu'nda yer alıyor. Bu yönde de, Türkiye B Grubu voleybol puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

TÜRKİYE VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU | 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

  1. İtalya, 9 puan
  2. ROC, 8 puan
  3. ABD, 8 puan
  4. Türkiye, 7 puan
  5. Çin, 1 puan
  6. Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek

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Türkiye voleybol puan durumu ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada? Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu ve sıralaması tablosu
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