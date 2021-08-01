Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.8.2021 10:22 Son Güncelleme: 1.8.2021 10:22

Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Rusya ROC voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Türkiye Rusya ROC voleybol maçı hangi kanalda?

Tokyo Olimpiyatları Oyunları maç takvimi ile beraber Türkiye Rusya (ROC) voleybol maç tarihi belli oldu. Son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'deki dördüncü maçında Arjantin'ı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı ve çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyerek olimpiyat tarihimizde ilk kez Milli Voleybol Takımımız çeyrek finale adını yazdırmış oldu. Maç takviminde son olarak Türkiye Rusya (ROC) karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı için geri sayım sürüyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Şimdi ise gözler Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçına çevrildi. Peki Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI TÜRKİYE-RUSYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki beşinci maçını, 2 Ağustos Pazartesi günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saati ile 08:20 başlayacak.

TÜRKİYE RUSYA (ROC) VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Manavgat'taki yangın söndü mü?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’
Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
Son dakika: Konya'daki korkunç katliamın görüntülerine sabah.com.tr ulaştı! İşte saniye saniye dehşet anı ve o saldırgan...
SON DAKİKA: O penaltıdan sonra Morutan inadı kırıldı imza için İstanbul'a geliyor! Terim iki ismin biletini kesti...
Felç geçiren Tuğba Özay, bugün kuyumcu açılışına katıldı! Tuğba Özay açılış sonrası açıklama yaptı!
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA