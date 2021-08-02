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Giriş Tarihi: 2.8.2021

400 metre engellide finaldeyiz

400 metre engellide finaldeyiz

Yasmani Copello Escobar 47.88’lik derecesi ile serisinde 3. olsa da en hızlı 8 isim arasına adını yazdırıp finale çıktı. Milli atletimiz yarın madalya için yarışacak

Yasmani Copello Escobar, 400 metre erkekler engelli yarışlarında final bileti aldı. İlk seride piste çıkan 34 yaşındaki sporcumuz, 47.88'lik derecesi ile üçüncü sırayı aldı. Yarışı ilk sırada Norveç'ten Karsten Warholm (47.30) bitirirken, ikincilik ise ABD'den Rai Benjamin'e (47.37) gitti. Serisinde ilk iki sırayı elde edenlerin ardından en hızlı iki sporcunun final bileti alacağı yarışlarda diğer iki seride Yasmani Copello'dan daha hızlı sporcu çıkmadı. En hızlı 8 isim arasına adını yazdıran atletimiz, yarın TSİ 06.20'de finalde madalya için koşacak. 2013 yılında Türk vatandaşlığına geçen Escobar, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engellide bronz madalya almıştı.

PİSTTEN KISA KISA
Erkekler 100 metrede büyük bir sürpriz yaşandı ve İtalyan Lamont Jacobs 9.80 ile altın madalyaya ulaştı.
Kadınlar uzun atlamada Venezuelalı Yulimar Andrea Rojas Rodriguez 15.67 atlayarak 26 yıllık dünya rekorunu kırdı.
Kadınlar gülle atmada altın madalya 20.58 ile Çin'den Lijiao Gong'un oldu.
Erkekler yüksek atlamada Katar'dan Mutaz Barshim ve İtalya'dan Giamarco Tamberi altın madalyayı paylaştı.

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400 metre engellide finaldeyiz
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