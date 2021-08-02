400 metre engellide finaldeyiz

Yasmani Copello Escobar 47.88’lik derecesi ile serisinde 3. olsa da en hızlı 8 isim arasına adını yazdırıp finale çıktı. Milli atletimiz yarın madalya için yarışacak
Yasmani Copello Escobar, 400 metre erkekler engelli yarışlarında final bileti aldı. İlk seride piste çıkan 34 yaşındaki sporcumuz, 47.88'lik derecesi ile üçüncü sırayı aldı. Yarışı ilk sırada Norveç'ten KarstenWarholm (47.30) bitirirken,ikincilik ise ABD'den RaiBenjamin'e (47.37)gitti. Serisinde ilk iki sırayı elde edenlerin ardından en hızlı iki sporcunun final bileti alacağı yarışlarda diğer iki seride Yasmani Copello'dan daha hızlı sporcu çıkmadı. En hızlı 8 isim arasınaadını yazdıran atletimiz, yarın TSİ 06.20'definalde madalya için koşacak. 2013 yılında Türk vatandaşlığına geçen Escobar, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engellide bronz madalya almıştı.
PİSTTEN KISA KISA
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