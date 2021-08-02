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Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:49

Adekugbe 3 yıllığına Hatayspor’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Adekugbe 3 yıllığına Hatayspor’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Atakaş Hatayspor, Norveç’in Vålerenga takımından Samuel Ayomide Adekugbe’yi renklerine bağladı. Her konuda anlaşılan Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Adekugbe, Bordo-Beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sol bekte oynayan 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 12 maçta Valeranga'nın formasını giydi. Medipol Başakşehir ile oynayacağı özel maç için İstanbul'da bulunan Bordo-Beyazlıların kaldıkları otelde düzenlenen imza töreni ile kendisini 3 yıllığına Atakaş Hatayspor'lu yapan imzayı atan Adekugbe, Atakaş Hatayspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Transferle ilgili Atakaş Hatayspor yönetimi şu açıklamayı yaptı, "Daha önce Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile zoom görüşmesi yapan yeni transferimiz Samuel Ayomide Adekugbe ile imza töreni düzenledik. İstanbul'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı. Aramıza hoş geldin Samuel"

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Adekugbe 3 yıllığına Hatayspor’da
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