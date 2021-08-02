Boksta altına yürüyoruz

Busenaz Sürmeneli’nin ardından Buse Naz Çakıroğlu da yarı finale yükseldi. Şimdi rakip 4 Ağustos’ta Tayvan’dan Hsiao-Wen Huang
Boksta Busenaz Sürmeneli'nin ardından Buse Naz Çakıroğlu da madalyayı garantiledi… 51 kiloda ringe çıkan sporcumuz çeyrek finalde Taylandlı Jutamas Jitpong'la karşı karşıya geldi. İlk rauntta 5 hakemden dördünün tam puanını alan 25 yaşındaki boksörümüz, ikinci rauntta ise kroşeleriyle birlikte tam hakimiyetini kurup 5 hakemin hepsinden tam puan aldı. Son rauntta ise üstünlüğünü koruyan Buse Naz, yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi. Temsilcimizin yarıfinaldeki rakibi ise 2019'da dünya şampiyonluğu yaşayanTayvan'dan Hsiao-Wen Huang oldu. Karşılaşma 4Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.00'de oynanacak.
METE'YI GÖRÜNCE ÇOK AĞLADIM BUSE Naz Çakıroğlu, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle akıllarının ülkede olduğunu söyledi. Buruk bir sevinç yaşadığını belirten sporcumuz, okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz için ise şunu söyledi: "Mete'nin karşılama törenini, maçım erken saatte olduğu için balkondan izlemek durumunda kaldım. Çok ağladım. Yanımdakilere 'Ben gözyaşlarımı tutamıyorum, Mete'nin annesini düşünemiyorum' dedim."