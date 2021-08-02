Bordo-beyazlı taraftarlara kötü haber

Hatay Stadyumunda ki eksiklerden dolayı 14 Ağustos'ta oynanması gereken Kasımpaşa maçı başka bir statta oynanabilir.

Yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yetkililer Hatay Stadyumunda incelemelerde bulundular. Yapılan incelemelerin ardından stadyumda bazı eksikleri belirleyen yetkililer, hazırladıkları raporda 6 Ağustos'a kadar eksikler giderilmez ise Kasımpaşa maçının Hatay Stadyumunda oynanmasının mümkün olmayacağını bildirdiler.

Hazırlanan raporda stadyumda 8'den fazla eksik belirleyen TFF yetkilileri, eksikleri tek tek raporlarında belirlediler. Sahanın çimlerinden, çevre ve yol aydınlatmasına kadar bir çok eksik belirleyen yetkililer, Atakaş Hatayspor'un yönetiminden belirledikleri eksiklerin 6 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediler. Hazırladıkları raporda eksiklerin giderilmemesi halinde 14 Ağustos saat 21.45'te Hatay Stadyumunda oynanacak olan Kasımpaşa maçının, başka bir şehirde oynatacaklarını belirten TFF yetkilileri Atakaş Hatayspor yönetimini uyardı.