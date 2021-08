Levent Tüzemen: 'Mete Gazoz'un hayatı ders olarak okutulmalı! Türk sporu Erdoğan ile çağ atladı...'

Son dönemde Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda gelen başarıların ardından büyük mutluluk yaşadık. Genç sporcularımızdan Mete Gazoz, olimpiyatlarda rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, modern tesislerin önemine dikkat çekti.

Mete Gazoz okçulukta altın madalya alarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı. 22 yaşındaki sporcu, çocukluğundan beri bugünler için hazırlanıyor. Bu başarının altyapısında yüzme, resim, piyano dersleri de var. Neler söylersiniz?

Mete Gazoz'un olimpiyatlarda aldığı altın madalya gururumuzu okşadı. Mete'nin bu seviyelere gelişi, bireysel sporlara ders olarak okutulmalıdır. Mete Gazoz, büyük bir özveri göstererek, adeta tırnaklarıyla kazıyarak bu altın madalyayı aldı. Yüzme sporuyla vücudunu geliştirdi, satranç oynayarak zekasını genişletti, resim çizerek yaratıcılığını ortaya koydu. Piyano çalarak da ruhunu dinlendirdi. Bunların sonucunda Mete, hedefe nasıl odaklanacağını tespit etti. Yani başarısı kesinlikle tesadüf değil. Bu madalyanın altında çok ciddi bir emek var. Bireysel sporlarla olimpiyatları hedefleyen sporcular, Mete Gazoz'un sporculuk sürecini rol model olarak almalıdır.

ERDOĞAN İLE TÜRK SPORU ÇAĞ ATLADI

Eskiden olimpiyat denince aklımıza sadece halter ve güreş gelirdi. Şimdi farklı branşlarda önemli başarılara imza atıyoruz. Müthiş tesisler yaptık, önemli organizasyonlar düzenledik. Türkiye sporda çağ mı atlıyor?

Türkiye'nin çok partili döneme geçtiğinden itibaren sporun her dalı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadar ilgilenen bir devlet adamı görmedim. Rahmetli Turgut Özal, statların zeminlerinin yeşermesi için büyük adımlar atmıştı. Hatta Naim Süleymanoğlu'nu getirip Türkiye'nin reklamını yapmıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde Türkiye'nin her yerinden tesis fışkırıyor. Bu modern tesislerin Avrupa'nın ve dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Özellikle her başarı sonrası Erdoğan'ın sporcuları, teknik adamları, başkanları arayarak kutlaması büyük değer taşıyor. Sporun her dalında görev yapanları da başarıya heveslendiriyor. Türkiye'nin Erdoğan sayesinde sporun her dalında çağ atladığını düşünüyorum. Kulüpler, sporcular, devletin kendilerine sunduğu imkânların kıymetini iyi bilmeliler.

EKONOMİK DESTEK YOKSA BAŞARI ZOR

Voleybol Milli Takımımız, Tokyo'da çeyrek finale kaldı. Olimpiyatlarda yer almak bile başlı başına bir olay. Futbolda niye başarılı değiliz?

Bayanlar voleybolda elde ettiğimiz başarının temelinde, özel sektörler tarafından desteklenmesi var. Futbol gibi birçok branşta sporcu yetiştirmeye özen gösteren G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor özellikle amatör gibi görünen branşlara para aktarmakta zorlanıyor. Bu nedenle basketbolun, voleybolun, atletizmin, kürek, judo, boks gibi branşların kulüplerce değil kulüplerin belirleyeceği özel sektörler tarafından desteklenmesi gerekir. Kızlarımızın voleybolda elde ettiği başarılar, ekranlara milyonlarca insanı topluyor. Herkes onların başarısı için dua ediyor, kızlar da terlerinin son damlasına kadar mücadele edip alkışı hak ediyorlar. Futbolda bir dönem Türk takımları da çok başarılıydı. Ancak Avrupa'nın ekonomik yapısıyla Türk takımlarının ekonomik yapısı arasında ciddi uçurumlar oluştu. Altyapı daha çok desteklenmeli, yetenekli oyuncular tıpkı Mete Gazoz gibi kaliteli hocalar tarafından eğitilmelidir.

TFF VE KULÜPLER İLK KEZ BU KADAR YAKIN

TFF Genel Kurulu'nda özellikle Ali Koç ve ardından Burak Elmas Türk futbolunun çok kötü bir durumda olduğunu söyledi. Şimdi size şunu sormak istiyorum, futbol bu kadar kötüyse bunun sorumlusu kulüp yöneticileri, başkanlar ve TFF değil mi? En basit örnek Galatasaray ile Avrupa'da büyük hüsran yaşadık. Ne dersiniz?

TFF, kulüpler, yöneticiler, başkanlar ve hakemler aynı gemi içinde olmalarına rağmen 'Biz' diye düşünüp hareket etmiyorlar. Herkes 'Ben' diyor. Bu anlayış, kaosu ve kavgayı körüklüyor. Son TFF kongresinde önemli adımlar atıldı. Kulüpler yeni yayın döneminde haklarını tamamen TFF'ye vermeyip pazarlık konusunda kendileri masaya oturacaklar. TFF'yi de garantör olarak gösterecekler. Ayrıca Tahkim, Disiplin ve UÇK'nın seçimle iş başına gelecek olması, tartışmaları sonlandıracağı gibi adaletsizliği de ortadan kaldıracaktır. Konuşmak, dertleşmek, samimi olmak sorunların çözümünü kolaylaştırır. TFF ve kulüplerin ilk kez bu kadar birbirlerine yakınlaştığını gördüm. Dilerim bu, Türk futboluna başarı olarak yansır.

G.SARAY RİSK ALDI TRABZONSPOR FAVORİ

Takımlarımız hazırlık maçlarına devam ediyorlar. Galatasaray resmi maçlar da oynadı. Kısa bir değerlendirme yaparsak Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için neler söylersiniz?

Galatasaray'ı, PSV maçlarında hiç beğenmedim. Futbolcular birbirlerine yabancı gibiydi. Ne bir oyun sistemi vardı ne de pozisyon üretebildiler. Yeni transferler sonrası G.Saray ile ilgili çekeceğimiz röntgen netleşecek. Ancak her başarısız dönem sonrası yepyeni bir kadro yaratmak risktir. Dilerim Burak Elmas döneminde yapılan transferlerle Fatih Terim, istikrarlı bir G.Saray kadrosu yaratır. Beşiktaş'ı hazır görmedim. Transferleri tamamlandıktan sonra rayına oturur diye düşünüyorum. F.Bahçe'de Pereira'nın geniş oyuncu grubu içinde istikrarlı bir kadro yaratmak için arayış içinde olduğunu gözlemliyorum. Trabzonspor'u çok beğendim. Abdullah Hoca nokta transferler yaptı. Trabzonspor'un oynadığı maçlarda uyumlu, birbirini tamamlayan oyuncu grubu izledim. Bu havayla Trabzonspor, ligin en güçlü şampiyonluk adayı olur.