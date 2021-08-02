Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, İstanbul'da

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle sabah saat 05.00 sıralarında milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve antrenör Göktuğ Ergin ile birlikte Tokyo'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Mete Gazoz İstanbul Havalimanı VIP salonunda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacı Caferoğlu ve ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı.

"MADALYAYI TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, "Ben çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı tek başıma kazanmadım. Biz Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak 2 gün önce tarihimizin ilk madalyasını aldık ve bu madalya 'Altın madalya' oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Bir sonraki olimpiyatlar 3 yıl sonra olacak ve biz oraya altın madalyası olan bir takım olarak hazırlanacağız. Bu kez 2 kişi değil, 3 erkek ve 3 kadından oluşan takımla katılmak istiyoruz" dedi.