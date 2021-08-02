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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:26 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:51

Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, İstanbul'da

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, İstanbul'da

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, Türkiye’ye döndü. Milli sporcu "Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı tek başıma kazanmadım Bu madalyayı Türkiye Okçuluk Milli Takımı kazandı, ben sadece madalyayı taşıyorum" dedi.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle sabah saat 05.00 sıralarında milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve antrenör Göktuğ Ergin ile birlikte Tokyo'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Mete Gazoz İstanbul Havalimanı VIP salonunda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacı Caferoğlu ve ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı.

"MADALYAYI TEK BAŞIMA KAZANMADIM"
Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, "Ben çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı tek başıma kazanmadım. Biz Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak 2 gün önce tarihimizin ilk madalyasını aldık ve bu madalya 'Altın madalya' oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Bir sonraki olimpiyatlar 3 yıl sonra olacak ve biz oraya altın madalyası olan bir takım olarak hazırlanacağız. Bu kez 2 kişi değil, 3 erkek ve 3 kadından oluşan takımla katılmak istiyoruz" dedi.

"BEN O OKU YÜZBİNLERCE KEZ ATTIM"
Olimpiyatlarda çekilen fotoğrafıyla ilgili konuşan Mete Gazoz "Fotoğrafın anısı bambaşka. O anda orada ne hissettiysem yüzüme yansıdı. Ben keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. Rol model bir simge olmak için yaşım çok küçük. Altın madalya almış olabilirim ama rol model olmak için bu henüz hiçbir şey. Benden küçük arkadaşlarıma sadece tavsiye verebilirim. Antrenmanlarını aksatmasınlar, pes etmesinler. Herkes şampiyon olabilir, neden olmasın" diye konuştu

Finalde attığı oku daha önce hep düşündüğünü söyleyen başarılı okçu, "Ben orada 1 kez ok atmış gibi görünüyorum ama 5 yıl boyunca ben o oku yüzbinlerce, milyonlarca attım. Uyurken bile kafamda kuruyordum, finale çıktığımı ve o oku attığımı düşündüm hep. 1 ay sonra Dünya Şampiyonası var ve bu kez Olimpiyat Şampiyonu olarak katılacağım. Şampiyon olmamış gibi antrenmanlarıma devam etmem gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, İstanbul'da
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