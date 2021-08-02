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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:23 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:30

Son dakika: Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda Rusya karşısında

Son dakika: Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda Rusya karşısında

Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu'ndaki son maçında Rusya ile karşılaşıyor. Topladığı 7 puan ile grupta 4. sırada bulunan Filenin Sultanları, 8 puanlı ve 2. sırada bulunan Rusya'yı devirmek istiyor. Gruptaki sıralamamızı belirleyecek maç sonrası çeyrek finalde çapraz eşleşmede diğer gruptan gelecek rakibimiz de belli olacak.

Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu'ndaki son maçında Rusya ile karşılaşıyor. TSİ 08.20'de başlayacak olan zorlu karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Topladığı 7 puan ile grupta 4. sırada bulunan Filenin Sultanları, 8 puanlı ve 2. sırada bulunan Rusya'yı devirmek istiyor. Gruptaki sıralamamızı belirleyecek maç sonrası çapraz eşleşmede diğer gruptan gelecek rakibimiz de belli olacak.

Gruptaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i sahadan silerek 3-0 kazanan Sultanlar, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. maçında ise ABD karşısında 2-0 geriye düşse de maçı 2-2'ye getirmeyi başarmıştı. Ancak son sette kazanan ABD olmuştu.

Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında ise Arjantin'i set vermeden yenerek çeyrek finale çıkmayı garantilemişti.

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Son dakika: Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda Rusya karşısında
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