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Giriş Tarihi: 2.8.2021 15:01 Son Güncelleme: 2.8.2021 15:28

Son dakika: Yasemin Adar bronz madalyanın sahibi oldu!

Son dakika: Yasemin Adar bronz madalyanın sahibi oldu!

Son dakika haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Milli güreşçimiz Yasemin Adar, kadınlarda serbest stil 76 kiloda ilk bronz madalyayı getiren sporcumuz oldu.

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bir madalya da güreşte! Yasemin Adar, rakibini böyle tuş etti, tarihe geçti | Video

YASEMİN ADAR TARİHE GEÇTİ

Yasemin, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Son dakika: Yasemin Adar bronz madalyanın sahibi oldu!
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