Tokyo 2020'de sporcularımız ne yaptı?

Yelken finn sınıfında 8. olan Alican Kaynar, madalya için yarışacak ilk sporcumuz oldu
Kaynar yelkende tarihe geçti
Yelken finn sınıfında 10 yarış sonunda madalya müsabakasına katılma hakkı alan Alican Kaynar, bir ilki de başardı… Yarışların ilk iki gününde lider olan, dün 9 (54:63) ve10. yarışı da (48:45) onuncubitiren sporcumuz, 10 etap sonunda toplam 91, net 71 puanla 19 sporcu arasında sekizinci sırada kaldı. Bubaşarı ile tarihimizde ilkkez bu seviyeye çıkan isimolan Alican Kaynar, yarınTSİ 08.33'te madalya içinyarışacak. Yelken 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ise günü 18. bitirdi. Millisporcular bugüniki yarış daha yapacak.
FİLENİN SULTANLARI Rusya karşısında
KADIN Voleybol Milli Takımımız bugün grubundaki son maçında Rusya karşısına çıkıyor. Topladığı 7 puan ile grubunda dördüncü sırada bulunan Türkiye, 8 puanlı ve 2. sırada bulunan Rusya ile TSİ 08.20'de karşı karşıya gelecek. Gruptakisıralamamızı belirleyecek maç ilebirlikte çapraz eşleşmede diğer gruptangelecek rakibimiz de belli olacak.
Atışta 'Varlık' gösteremedik
25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde milli atıcımız Özgür Varlık ilk ayakta 25. oldu. 8 saniye atışında98, 6 saniye atışında 97,4 saniye atışında 86 puantoplayan sporcumuz, toplamda281 puanla 27 sporcuarasından 25. sırayıaldı. Bu branşta ikinci ayak yarışları bugünkü müsabakalarla devam edecek.
TUĞÇE ŞAHUTOĞLU 13. olarak veda etti
ÇEKIÇ atmada A grubu serisinde sahne alan Tuğçe Şahutoğlu, seçmelerde A grubu mücadelesine katıldı. İlk hakkında 64.23, 2. hakkında 66.06 ve 3. hakkında 65.66 atan Tuğçe, serisinde 13. oldu. Elemeleri geçemeyen sporcumuz oyunlara veda etti.