Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:17 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:18

Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Tokyo Olimpiyatları Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı hangi kanalda?

Tokyo Olimpiyatları Oyunları maç takvimi ile beraber Türkiye Rusya (ROC) voleybol maç tarihi belli oldu. Son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'deki dördüncü maçında Arjantin'ı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı ve çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyerek olimpiyat tarihimizde ilk kez Milli Voleybol Takımımız çeyrek finale adını yazdırmış oldu. Maç takviminde son olarak Türkiye Rusya (ROC) karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı ne zaman? Türkiye Rusya (ROC) voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?