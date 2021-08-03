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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:05 Son Güncelleme: 3.8.2021 11:27

ABD'li jimnastikçi Simone Biles sahneye çıkıyor! Tokyo Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi olmuştu...

ABD'li jimnastikçi Simone Biles sahneye çıkıyor! Tokyo Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi olmuştu...

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Tokyo'da yaşadığı zihinsel sorunlar sebebiyle en çok konuşulan ABD'li Simone Biles bugün denge aletinde yarışmak için sahneye çıkıyor. Olimpiyatların dikkat çeken ismi olan ABD'li jimnastikçi Simone Biles daha önce Tokyo'da 4 finale çıkmadı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın en çok konuşulan sporculardan bir tanesi olan ABD'li jimnastikçi Simone Biles, bugün saat 11:50'de denge aletinde madalya için yarışacak. Simone Biles, yaşadığı mental problemleri nedeniyle dört finale çıkmamıştı.

SON FİNALDE MÜCADELE ETME KARARI ALDI

Tokyo 2020'den yapılan açıklamada, oyunlarda genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki Biles'ın son finalde mücadele etme kararı aldığı belirtildi.

SİMONE BİLES DENGE ALETİNDE YARIŞACAK

ABD Cimnastik Milli Takımı yetkililerinin Simone Biles'ın denge aletinde madalya mücadelesi için rakipleriyle yarışacak.

RİO 2016'DA 4 ALTIN KAZANMIŞTI

Brezilya'nın Rio kentinde 2016'da düzenlenen olimpiyatlarda da yarışan Simone Biles, 4 altın, 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

Simone Biles, Tokyo 2020'de kadınlar takım ile bireysel genel tasnif, atlama masası ve asimetrik bar finallerinden de çekilme kararı almıştı.

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ABD'li jimnastikçi Simone Biles sahneye çıkıyor! Tokyo Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi olmuştu...
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