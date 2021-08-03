ABD'li jimnastikçi Simone Biles sahneye çıkıyor! Tokyo Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi olmuştu...

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın en çok konuşulan sporculardan bir tanesi olan ABD'li jimnastikçi Simone Biles, bugün saat 11:50'de denge aletinde madalya için yarışacak. Simone Biles, yaşadığı mental problemleri nedeniyle dört finale çıkmamıştı.