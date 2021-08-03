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Giriş Tarihi: 3.8.2021 15:57 Son Güncelleme: 3.8.2021 16:40

Elaine Thompson Herah tarihe geçti!

Elaine Thompson Herah tarihe geçti!

Tokyo 2020'de kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzanan Thompson-Herah, 200 metrede de sürprize izin vermedi. Jamaikalı atlet 21.53'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Elaine Thompson-Herah, üst üste 2 Olimpiyatta 100-200 metrede duble yapan ilk kadın atlet oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi Jamaikalı sporcu Elaine Thompson-Herah oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 8 atlet yarıştı.

Tokyo 2020'de kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzanan Thompson-Herah, 200 metrede de sürprize izin vermedi. Jamaikalı atlet 21.53'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı 21.81'lik zamanıyla Namibya'dan Christine Mboma 20 yaş altı dünya rekoru kırarak kazanırken, bronz madalyayı ABD'li Gabrielle Thomas 21.87'lik derecesiyle elde etti.

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Elaine Thompson Herah tarihe geçti!
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