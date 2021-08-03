Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 3.8.2021

Haber turu

Haber turu
'Flavio ve Diabate tamam, sırada Emre Akbaba var'
GIRESUNSPOR Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı istediklerini ve cevap beklediklerini belirtirken, Flavio ve Diabate konusunda Trabzonspor ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Karaahmet, "Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı istediğimizi söyledik, onlar karar verecek... Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Flavio ve Diabate konusunda sağ olsun kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Futbolcu taraflarını bitirmeye çalışıyoruz. Aksilik olacağını düşünmüyorum" dedi.

Y.Kayserispor, Portekizli sağ kanat Cordoso'yu aldı
YUKATEL Kayserispor, Portekizli sağ kanat oyuncusu Miguel Cardoso'yu renklerine bağladı. Dinamo Moskova'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmaya çıkmış, 9 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. Bu arada isim sponsorluğu konusunda daha önce anlaşmaya varılan Yukatel firmasıyla protokol imzaladıkları törende konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız" dedi.

Hatayspor, Kanadalı sol bek Adekugbe'ye imzayı attırdı
HATAYSPOR, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Samuel Ayomide Adekugbe'yi resmen kadrosuna kattı. Kanada Milli Takımı formasını da giyen tecrübeli sol bek ile İstanbul'da 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 26 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcu için takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen törene, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ve teknik direktör Ömer Erdoğan da katıldı.

Kadro dışı kalan Mossoro sözleşmesini sonlandırdı
SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da Mossoro kontratını feshetti. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan 38 yaşındaki Brezilyalı, geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilmişti. İzmir ekibiyle Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Sambacı, geçen sezondan kalan alacağının ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı. Türkiye'de daha önce Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Mossoro, 237 maçta 24 gol atıp 39 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'ya verdi veriştirdi! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz'dan haklı isyan
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi: Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler üst üste geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı? Şeflerden o isme büyük övgü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Bodrum'daki villasına alıcı bulamıyor! Fatma Girik'ten evine rekor fiyat...
Son dakika: Fransızlardan çok konuşulacak iddia! Son şampiyon Lille hem Altay Bayındır'ı hem de Uğurcan Çakır'ı...
Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında
Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? Bakan Selçuk duyurdu: İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! "Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor"
Son dakika: 2 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA