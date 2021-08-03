Haber turu

'Flavio ve Diabatetamam, sıradaEmre Akbaba var'
GIRESUNSPOR Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı istediklerini ve cevap beklediklerini belirtirken, Flavio ve Diabate konusunda Trabzonspor ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Karaahmet, "Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı istediğimizisöyledik, onlar karar verecek... Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Flavio ve Diabate konusunda sağ olsun kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Futbolcu taraflarını bitirmeye çalışıyoruz. Aksilik olacağını düşünmüyorum" dedi.
Y.Kayserispor, Portekizlisağ kanat Cordoso'yu aldı
YUKATEL Kayserispor, Portekizli sağ kanat oyuncusu Miguel Cardoso'yu renklerine bağladı. Dinamo Moskova'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmaya çıkmış, 9 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. Bu arada isim sponsorluğu konusunda daha önce anlaşmaya varılan Yukatel firmasıyla protokol imzaladıkları törende konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Alacağımız ve satacağımız oyuncularlabu günlerde gündemi sarsacağız" dedi.
Hatayspor, Kanadalı sol bekAdekugbe'ye imzayı attırdı
HATAYSPOR, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Samuel Ayomide Adekugbe'yi resmen kadrosuna kattı. Kanada Milli Takımıformasını da giyen tecrübeli sol bek ile İstanbul'da 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 26 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcu için takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen törene, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ve teknik direktör Ömer Erdoğan da katıldı.
Kadro dışı kalan Mossorosözleşmesini sonlandırdı SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da Mossoro kontratını feshetti. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan 38 yaşındaki Brezilyalı, geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilmişti. İzmir ekibiyle Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Sambacı, geçen sezondan kalan alacağının ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı. Türkiye'de daha önceBaşakşehir ve Göztepe formaları giyenMossoro, 237 maçta 24 gol atıp 39 asist yaptı.