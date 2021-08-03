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Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:41 Son Güncelleme: 3.8.2021 16:41

Polonyalı Wlodarczyk'dan üst üste üçüncü olimpiyat madalyası

AA
Polonyalı Wlodarczyk'dan üst üste üçüncü olimpiyat madalyası

Kadınlar çekiç atma finalinde birinci olan Polonyalı Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyası elde etti. 36 yaşındaki Polonyalı atlet, 78.48 metrelik atışıyla altın madalyanın bir kez daha sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar çekiç atmada Polonyalı Anita Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen finalde 12 sporcu yarıştı.

2012 Londra ile 2016 Rio'da altın madalya kazanan dünya ve olimpiyat rekortmeni Wlodarczyk, unvanını korudu. 36 yaşındaki Polonyalı atlet, 78.48 metrelik atışıyla altın madalyanın bir kez daha sahibi oldu.

Gümüş madalyayı Çinli Zheng Wang 77.03 metre, bronz madalyayı ise Polonya'dan Malwina Kopron 75.49 metrelik atışıyla kazandı.

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Polonyalı Wlodarczyk'dan üst üste üçüncü olimpiyat madalyası
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