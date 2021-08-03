Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:41 Son Güncelleme: 3.8.2021 16:41

Polonyalı Wlodarczyk'dan üst üste üçüncü olimpiyat madalyası AA

Kadınlar çekiç atma finalinde birinci olan Polonyalı Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyası elde etti. 36 yaşındaki Polonyalı atlet, 78.48 metrelik atışıyla altın madalyanın bir kez daha sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar çekiç atmada Polonyalı Anita Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyasına ulaştı.