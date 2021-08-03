Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda hangi gün mücadele edecek, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:19

Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda hangi gün mücadele edecek, saat kaçta?

Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda hangi gün mücadele edecek, saat kaçta?

2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’ye tek altın madalyayı getiren isim olan Taha Akgül, Tokyo 2020’de de zirveyi hedefliyor. Kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkacak. İzleyiciler Taha Akgül’ün maçının tarihini merak ediyor. Peki, Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda hangi gün mücadele edecek?

Taha Akgül'ün maçı ne zaman sorusu televizyonları başındaki güreş severler tarafından merak ediliyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizde tek altın madalyayı getirmeyi başaran Taha Akgül, Tokyo 2020'de de aynı başarıyı hedefliyor. Türkiye'nin en büyük şampiyonluk umutlarından olan Taha Akgül'ün müsabaka tarihi de belli oldu. Peki, Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda hangi gün mücadele edecek, saat kaçta? İşte detaylar;

TAHA AKGÜL'ÜN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Taha Akgül'ün karşılaşması 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında yapılacak.

OLİMPİYATLARA HAZIR

Serbest stilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olan Taha, olimpiyatlara fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.

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Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda hangi gün mücadele edecek, saat kaçta?
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