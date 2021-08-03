Taha Akgül'ün maçı ne zaman sorusu televizyonları başındaki güreş severler tarafından merak ediliyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizde tek altın madalyayı getirmeyi başaran Taha Akgül, Tokyo 2020'de de aynı başarıyı hedefliyor. Türkiye'nin en büyük şampiyonluk umutlarından olan Taha Akgül'ün müsabaka tarihi de belli oldu. Peki, Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda hangi gün mücadele edecek, saat kaçta? İşte detaylar;