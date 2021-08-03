Taha Akgül'ün maçı ne zaman sorusu televizyonları başındaki güreş severler tarafından merak ediliyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizde tek altın madalyayı getirmeyi başaran Taha Akgül, Tokyo 2020'de de aynı başarıyı hedefliyor. Türkiye'nin en büyük şampiyonluk umutlarından olan Taha Akgül'ün müsabaka tarihi de belli oldu. Peki, Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Milli Güreşti Taha Akgül Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda hangi gün mücadele edecek, saat kaçta? İşte detaylar;
TAHA AKGÜL'ÜN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Taha Akgül'ün karşılaşması 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında yapılacak.
OLİMPİYATLARA HAZIR
Serbest stilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olan Taha, olimpiyatlara fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.