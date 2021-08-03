Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tokyo 2020'de şu ana kadar sergiledikleri performans ile göğsümüzü kabartmayı başaran A Milli voleybol takımımız, son olarak Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı. B grubunu üçüncü bitiren Filenin Sultanları, A Grubu'nun üçüncüsü Güney Kore ile eşleşti. Heyecanı oldukça yüksek olacak olan karşılaşmanın canlı yayın kanalı bu noktada merak konusu oluyor. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?