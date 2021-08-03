Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tokyo 2020'de şu ana kadar sergiledikleri performans ile göğsümüzü kabartmayı başaran A Milli voleybol takımımız, son olarak Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı. B grubunu üçüncü bitiren Filenin Sultanları, A Grubu'nun üçüncüsü Güney Kore ile eşleşti. Heyecanı oldukça yüksek olacak olan karşılaşmanın canlı yayın kanalı bu noktada merak konusu oluyor. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.
Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
11.00 Sırbistan-İtalya
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi