Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 3.8.2021 10:36

Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları çeyrek final voleybol maçı için geri sayım başladı. Tokyo 2020’de göğsümüzü kabartan voleybol milli takımımız, turnuvanın çeyrek final ayağında Güney Kore karşısına çıkacak. A Milli Voleybol Takımımız, gruptaki son maçında Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Filenin Sultanları çeyrek final ayağında Güney Kore’yi elemesi halinde ise Brezilya Rusya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar;

Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tokyo 2020'de şu ana kadar sergiledikleri performans ile göğsümüzü kabartmayı başaran A Milli voleybol takımımız, son olarak Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı. B grubunu üçüncü bitiren Filenin Sultanları, A Grubu'nun üçüncüsü Güney Kore ile eşleşti. Heyecanı oldukça yüksek olacak olan karşılaşmanın canlı yayın kanalı bu noktada merak konusu oluyor. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

EN ÇOK OKUNANLAR

Yangınlardan son dakika haberler: İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum
Son dakika haberler | Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi! Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika haberler | Cehennem aleviyle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız"
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
Son dakika haberi: Konya katliamında 11 yıllık detay! Sinyali çok önce vermiş
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2.önlüğü kim kazandı?
Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'
Son dakika: Fransızlardan çok konuşulacak iddia! Son şampiyon Lille hem Altay Bayındır'ı hem de Uğurcan Çakır'ı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA