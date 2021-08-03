Türkiye - Güney Kore voleybol maçı I CANLI

25 dakika süren ilk sette Filenin Sultanları rakibi karşısında çok daha üstün bir ortaya koydu. Güney Kore'nin maçın başında yakaladığımız 4 sayılık farkı eriterek 9-9'luk eşitliği yakalamasının ardından maça ağırlığını koyan A Millilerimiz, farkı giderek açarak seti 25-17'lik skorla kazanmayı başardı. Meryem Boz ve Zehra Güneş, 6'şar sayı kaydederek ay-yıldızlıların ilk setteki en skorer oyuncuları oldu.

İkinci sete iyi başlayan taraf Güney Kore oldu. 17-7'lik skorla 10 sayı farka ulaşan Asya temsilcisi rakibimiz, 26 dakika süren ikinci setten 25-17 üstün ayrılarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Bu setteki en skorer oyuncumuz 5 sayı kaydeden Meryem Boz'un gayretleri de seti almamaız için yeterli olmadı.

Üçüncü set ilk iki sete oranla çok daha çekişmeli geçti. Sete hızlı başlayan Güney Kore, 4 sayılık üstünlüğü ele geçirse de ilerleyen bölümde Filenin Sultanları, önce 14-14 ile eşitliği yakaladı ve ardından 17-16'2lık skorla üstünlüğü öne geçmeyi başardı. Son bölüme Güney Kore, 24-22'lik skor avantajıyla girse de A Millilerimiz, rakibine set sayısı şansı vermeyerek 25-24 öne geçti. Ancak bu kez de ay-yıldızlılarımız set sayısı fırsatını değerlendiremedi ve 38 dakika süren setin sonunda kazanan taraf 28-26'lık skorla rakibimiz Güney Kore oldu. Bu setteki en skorer oyuncumuz 6 sayı ile yine Meryem Boz olurken, Zehra Güneş ve Eda Erdem Dündar 5'er sayılık katkı sağladı.



Dördüncü sete Filenin Sultanları, çok iyi bir başlangıç yaparak rakibine karşı 10-3'lük üstünlük kurdu. İlerleyen bölümde Güney Kore, farkı 2'ye kadar indirerek skoru 14-12'ye getirdi. Ancak A Millilerimiz, oyuna yeniden ağırlığını koyarak farkı yeniden açtı ve 28 dakika süren setten fazla zorlanmadan 25-18'lik skorla üstün ayrılarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi ve maçı final setine taşımayı başardı. Eda Erdem Dündar ve Tuğba Şenoğlu 4'er sayı kaydederek ay-yıldızlıların bu setteki en skorer oyuncuları oldu.



Final setinde Türkiye 7-5 önde.