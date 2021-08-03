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Giriş Tarihi: 4.8.2021 05:02 Son Güncelleme: 4.8.2021 05:18

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı I CANLI

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı I CANLI

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında A Milli Kadın voleybol Takımımız, çeyrek final müsabakasında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor

25 dakika süren ilk sette Filenin Sultanları rakibi karşısında çok daha üstün bir ortaya koydu. Güney Kore'nin maçın başında yakaladığımız 4 sayılık farkı eriterek 9-9'luk eşitliği yakalamasının ardından maça ağırlığını koyan A Millilerimiz, farkı giderek açarak seti 25-17'lik skorla kazanmayı başardı. Meryem Boz ve Zehra Güneş, 6'şar sayı kaydederek ay-yıldızlıların ilk setteki en skorer oyuncuları oldu.

İkinci sete iyi başlayan taraf Güney Kore oldu. 17-7'lik skorla 10 sayı farka ulaşan Asya temsilcisi rakibimiz, 26 dakika süren ikinci setten 25-17 üstün ayrılarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Bu setteki en skorer oyuncumuz 5 sayı kaydeden Meryem Boz'un gayretleri de seti almamaız için yeterli olmadı.

Üçüncü set ilk iki sete oranla çok daha çekişmeli geçti. Sete hızlı başlayan Güney Kore, 4 sayılık üstünlüğü ele geçirse de ilerleyen bölümde Filenin Sultanları, önce 14-14 ile eşitliği yakaladı ve ardından 17-16'2lık skorla üstünlüğü öne geçmeyi başardı. Son bölüme Güney Kore, 24-22'lik skor avantajıyla girse de A Millilerimiz, rakibine set sayısı şansı vermeyerek 25-24 öne geçti. Ancak bu kez de ay-yıldızlılarımız set sayısı fırsatını değerlendiremedi ve 38 dakika süren setin sonunda kazanan taraf 28-26'lık skorla rakibimiz Güney Kore oldu. Bu setteki en skorer oyuncumuz 6 sayı ile yine Meryem Boz olurken, Zehra Güneş ve Eda Erdem Dündar 5'er sayılık katkı sağladı.

Dördüncü sete Filenin Sultanları, çok iyi bir başlangıç yaparak rakibine karşı 10-3'lük üstünlük kurdu. İlerleyen bölümde Güney Kore, farkı 2'ye kadar indirerek skoru 14-12'ye getirdi. Ancak A Millilerimiz, oyuna yeniden ağırlığını koyarak farkı yeniden açtı ve 28 dakika süren setten fazla zorlanmadan 25-18'lik skorla üstün ayrılarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi ve maçı final setine taşımayı başardı. Eda Erdem Dündar ve Tuğba Şenoğlu 4'er sayı kaydederek ay-yıldızlıların bu setteki en skorer oyuncuları oldu.

Final setinde Türkiye 7-5 önde.

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Türkiye - Güney Kore voleybol maçı I CANLI
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