Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusu, en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubunu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Filenin Sultanları, Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saati ile sabaha karşı oynanacak olan mücadelenin canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler merak konusu oldu.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye Güney Kore voleybol maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Peki, Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Türkiye Güney Kore voleybol maçı canlı yayın izle ekranı;
B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.
Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
11.00 Sırbistan-İtalya
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi