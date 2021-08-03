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Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:32

Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye G. Kore maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye G. Kore maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Haydi Filenin Sultanları! 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gösterdiği üstün performans ile çeyrek finale çıktı. Güney Kore ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, mutlak galibiyet parolası belirledi. Bu noktada, Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Güney Kore maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Türkiye Güney Kore voleybol maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer detaylar

Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusu, en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubunu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Filenin Sultanları, Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saati ile sabaha karşı oynanacak olan mücadelenin canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler merak konusu oldu.

TÜRKİYE GÜNEY KORE MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Güney Kore voleybol maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Peki, Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Türkiye Güney Kore voleybol maçı canlı yayın izle ekranı;

TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

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Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye G. Kore maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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