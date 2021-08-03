Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusu, en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubunu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Filenin Sultanları, Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saati ile sabaha karşı oynanacak olan mücadelenin canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler merak konusu oldu.

TÜRKİYE GÜNEY KORE MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Güney Kore voleybol maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Peki, Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Türkiye Güney Kore voleybol maçı canlı yayın izle ekranı;