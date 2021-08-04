Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Tokyo Olimpiyatları devam ederken müjdeli haberler de üst üste geliyor. Kadınlar 51 kilo boksta yarışan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya hedefine adım adım yaklaşıyor. Yarı finalde Taylandlı rakibini geçen Çakıroğlu, gümüş madalyayı garantileyerek finale çıkmaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna ek olarak, Buse Naz Çakıroğlu final maçı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman? İşte, Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları ile final maçı tarihi
26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi'nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu'nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.
Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.
Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.