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Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:36

Erkekler çekiç atmada milli sporcumuz Eşref Apak’ın Olimpiyat maçı nasıl bitti, kim kazandı?

Erkekler çekiç atmada milli sporcumuz Eşref Apak’ın Olimpiyat maçı nasıl bitti, kim kazandı?

Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bugün voleybol, boks, atletizm, güreş ve yelkende milli sporcular mücadele edecek. Bu nedenle de olimpiyat programı, spor severler tarafından araştırılıyor. Bugün Eşref Apak'ın çekiç atma oyunu da programda yer alıyordu. İşte, Eşref Apak'ın olimpiyat müsabakası hakkında son bilgiler...

Eşref Apak'ın çekiç atma olimpiyat maçı, spor severler için merak konusu oldu. Bugünkü programda 14.15'te yer alan müsabaka sonrası izleyiciler, Eşref Apak Olimpiyat maçı ne zaman ve kim kazandı sorularının yanıtını araştırıyor. TRT Spor Yıldız ekranlarından mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Apak'ın maçı sona erdiği anda sonuçlar haberimiz içerisinde yer alacak.

EŞREF APAK KİMDİR?

Eşref Apak 3 Ocak 1983 tarihinde dünyaya geldi.

2004 yılında Atina'da yapılan Olimpiyatlar'ı dördüncü olarak tamamlayan Apak, üçüncü olan Macar atlet Adrian Annus'un dopingli çıkması ile bronz madalya alma hakkını kazandı. Apak böylece Türkiye'nin, Ruhi Sarıalp'in 1948'de aldığı bronz madalyadan 50 yılı aşkın süre sonra çıkardığı ilk olimpiyat madalyalı atleti oldu.

2005 yılında İspanya'nın Almería kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'na katıldı ve 77,88 metre atarak altın madalya kazandı.

Üst düzey bir turnuvada iyi bir derece elde etmek için gerekli olan 80 metre üstü atma başarısına ulaştığı takdirde çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğini iddia eden Apak, 4 Haziran 2005'te Cezmi Or anısına yapılan müsabakalarda 81,45 m. atarak hem kendisini en iyi derecesini elde etti, hem de Türkiye rekoru kırdı.

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Erkekler çekiç atmada milli sporcumuz Eşref Apak’ın Olimpiyat maçı nasıl bitti, kim kazandı?
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