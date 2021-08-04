Milli boksör Busenaz Sürmeneli: Hayallerimin finaline çıkacağım

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sürmeneli'nin yarı final maçındaki başarısı kutlandı. Açıklamada Milli boksör Sürmeneli'nin görüşlerine yer verildi.

13 yıldır bu hedef doğrultusunda çalıştığını belirten Sürmeneli, "Tüm fedakârlıkları bu hedef doğrultusunda yaptık ve Tokyo'ya da hazır halde geldik. Amacım ülkeme altın madalya ile dönmek. Ülkemde üzücü olaylar yaşanıyor. Biz Türkler olarak bir ölür bin diriliriz. Türkler asla hafife alınamaz. Böyle bir dönemde insanlara bir nebze de olsa mutluluk verdiysem ne mutlu bana. Benim maçlarım genelde ülkenin zor zamanlarına denk geliyor. Böyle olunca da bayrağımız için farklı savaşıyorum. Beni destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim. Hayallerimin finaline çıkacağım. Ben asla pes etmem. Hocam Cahit Süme, küçük yaştan itibaren beni bu şekilde yetiştirdi." dedi.