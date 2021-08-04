Son dakika... Busenaz Sürmeneli de finale çıktı! Gümüş madalya garanti

BUSENAZ SÜRMENELİ: "BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"

Tokyo'da finale çıkarak büyük bir başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır bu finale hazırlandığını ifade eden Sürmeneli, ülkemizde son dönemde çıkan yangınlara da değinerek şöyle konuştu: "13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar... Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler.

Biz hazırız hazır geldik buraya. Altın madalyayı almak için geldik buraya. O yangınları çıkaranlara mesajım var, 'Bir ölürüz bin diriliriz' Türk'ü hafife alıyorlar. Bu saatte alarmını kurup ekran başında geçen, beni izleyen ve destekleyen herkese de teşekkür ederim."