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Giriş Tarihi: 4.8.2021 08:39 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:00

Son dakika... Busenaz Sürmeneli de finale çıktı! Gümüş madalya garanti

Son dakika... Busenaz Sürmeneli de finale çıktı! Gümüş madalya garanti

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda mücadele eden başarılı boksörümüz Busenaz Sürmeneli yarı finalde Lovlina Borgohain ile mücadele etti. Hint rakibi Lovlina Borgohain'i yenen Busenaz Sürmeneli adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de finale çıkarak gümüş madalyayı garantiledi. Başarılı sporcularımız altın madalya için mücadele edecek.

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı.

İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

BUSENAZ SÜRMENELİ: "BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"

Tokyo'da finale çıkarak büyük bir başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır bu finale hazırlandığını ifade eden Sürmeneli, ülkemizde son dönemde çıkan yangınlara da değinerek şöyle konuştu: "13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar... Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler.

Biz hazırız hazır geldik buraya. Altın madalyayı almak için geldik buraya. O yangınları çıkaranlara mesajım var, 'Bir ölürüz bin diriliriz' Türk'ü hafife alıyorlar. Bu saatte alarmını kurup ekran başında geçen, beni izleyen ve destekleyen herkese de teşekkür ederim."

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

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Son dakika... Busenaz Sürmeneli de finale çıktı! Gümüş madalya garanti
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