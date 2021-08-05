Haber turu

DENİZ-ATEŞ ÇINAR kardeşler 10. oldu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Deniz-Ateş Çınar kardeşler, 10. oldu. Sporcularımız 10 yarışlık(11/14/5/3/2/10/17/13/11/4) eleme sürecini9. olarak tamamlayarak ilk kezadını finale yazdırma başarısı göstermişti.Altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher-Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüşü İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronzu ise Yeni Zelanda'dan Paul Snow Hansen-Dan Willcox çifti elde etti.
GÖÇEN VE ATLI repesaja kalamadı
GÜREŞ serbest stil 86 kiloda mindereçıkan Osman Göçen, çeyrek finaldeRusya Olimpiyat Komitesi'nden ArturNaifonov'a yenildi. 57 kiloda mücadeleeden Süleyman Atlı ise son 16 turundaİranlı Reza Atrinagharchi'ye mağlup oldu.Repesaja bronz madalya mücadelesine çıkabilmekiçin bekleyen milli güreşçilerin Tokyo2020 mücadelesi, rakiplerinin final bileti alamamasıüzerine sona erdi.
'Uyandığımda rüya sanıyorum'
TÜRKİYE'NİN güreşteki gururu YaseminAdar, olimpiyat 3.'lüğünün mutluluğunuyaşıyor. Önceki gün sosyal medyadanbronz madalyasını ve çiçeğini paylaşan Adar,"Günaydın… Sabah uyandığımda yaşadıklarımınhepsinin rüya olduğunu sanıyorumama sonra onları görünce gerçekolduğunu anlıyorum" notunu düştü.