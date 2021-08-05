Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 5.8.2021

Haber turu

Haber turu
DENİZ-ATEŞ ÇINAR kardeşler 10. oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Deniz-Ateş Çınar kardeşler, 10. oldu. Sporcularımız 10 yarışlık (11/14/5/3/2/10/17/13/11/4) eleme sürecini 9. olarak tamamlayarak ilk kez adını finale yazdırma başarısı göstermişti. Altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher-Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüşü İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronzu ise Yeni Zelanda'dan Paul Snow Hansen-Dan Willcox çifti elde etti.

GÖÇEN VE ATLI repesaja kalamadı
GÜREŞ serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı ise son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye mağlup oldu. Repesaja bronz madalya mücadelesine çıkabilmek için bekleyen milli güreşçilerin Tokyo 2020 mücadelesi, rakiplerinin final bileti alamaması üzerine sona erdi.

'Uyandığımda rüya sanıyorum'
TÜRKİYE'NİN güreşteki gururu Yasemin Adar, olimpiyat 3.'lüğünün mutluluğunu yaşıyor. Önceki gün sosyal medyadan bronz madalyasını ve çiçeğini paylaşan Adar, "Günaydın… Sabah uyandığımda yaşadıklarımın hepsinin rüya olduğunu sanıyorum ama sonra onları görünce gerçek olduğunu anlıyorum" notunu düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...
Son dakika haberi: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 4 Ağustos MasterChef’te dördüncü önlüğü kim aldı? Mehmet şeften o isme sert uyarı...
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar! Orman yangınlarında terör örgütü izi...
Altın alım satımı yapanlar dikkat! Yeni sistem duyuruldu
Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Son dakika: Fatih Terim transferini ısrarla istemişti! Japhet Tanganga için çok sert eleştiriler...
Dünya yangınlarında son durum! Binlerce noktada devam ediyor…
Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Cehennem sıcakları geldi! Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?
Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço yıllar sonra itiraf etti! Yaşadığı zor günleri anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA