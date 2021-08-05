Son dakika: Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin’in yerine geldi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan ayrılan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'de son olarak Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçı öncesi tecrübeli sol bek Caner Erkin Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!" ifadelerine yer verildi.
Kasımpaşa altyapasında yetişen Çağtay Kurukalıp, ilk olarak 2018'de A takıma alındı. 2002 doğumlu olan Çağtay, son 3 sezonda Kasımpaşa formasıyla 7 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.