Son dakika: Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp transferini açıkladı! Caner Erkin’in yerine geldi...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa altyapasında yetişen Çağtay Kurukalıp, ilk olarak 2018'de A takıma alındı. 2002 doğumlu olan Çağtay, son 3 sezonda Kasımpaşa formasıyla 7 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.