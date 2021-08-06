Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı ne zaman? TRT Spor Yıldız canlı yayını ile Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı saati

Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda göğsümüz kabartan milli sporcularımız, her gün farklı alanlarda galibiyet için sahaya, parke ve mindere çıkıyor. Bugünkü maçlar arasında Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı yer alıyor. Maç saatinin yaklaşması hasebiyle, "Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, bugünkü müsabakaya ilişkin detaylar ve Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı saati...
ALİ SOFUOĞLU BRONZ MADALYA MAÇI NE ZAMAN?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan milli karateci Ali Sofuoğlu, bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı.
Karate karşılaşmalarında kata kategorisinde yer alan milli sporcu Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu'nda yer aldı. Ali, ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan aldı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, grubundaki 6 sporcu arasında 2. olarak sıralama turuna yükseldi. Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı ve finale çıkamadı.
Milli karateci Ali Sofuoğlu, TSİ 13.40'ta Güney Koreli Heejun Park ile bronz madalya maçında karşılaşacak.