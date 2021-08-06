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Giriş Tarihi: 6.8.2021 11:43

Eda Tuğsuz final maçı ne zaman saat kaçta? TRT Spor Yıldız canlı yayını ile Eda Tuğsuz final maçı saati

Eda Tuğsuz final maçı ne zaman saat kaçta? TRT Spor Yıldız canlı yayını ile Eda Tuğsuz final maçı saati

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda milli sporcu Eda Tuğsuz, B Grubu'nda yarıştı ve cirit atma elemeleri sonrası finale çıktı. İkinci atışında sezonun en iyi derecesini elde eden Tuğsuz'un final müsabakasına kısa bir süre kaldı. 6 Ağustos'ta gerçekelşetirilen final Eda Tuğsuz final maçı ile şampiyıonluk için yarışacak. 32. Yaz Olimpiyatları programına göre, Eda Tuğsuz final maçı ne zaman saat kaçta?

Eda Tuğsuz, final maçı için yarışacak. Maça çok kısa bir süre kalması nedeniyle Eda Tuğsuz final maçı saati ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Tokyo Olimpiyatları 2021 müsabaka programına göre Eda Tuğsuz final maçı saati açıklandı. işte, cirit atmada finalde yarışacak olan Eda Tuğsuz'un final maçı hakkında detaylar...

EDA TUĞSUZ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Atletizmde kadın sporcumuz Eda Tuğsuz'un maçı kritik önem arz ediyor. Eda Tuğsuz da TSİ 14.50'de cirit atma finalinde madalya için mücadele edecek.

MİLLİ SPORCU EDA TUĞSUZ KİMDİR?

23 Mart 1997 tarihinde dünyaya geldi. Tuğsuz, 2016 Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndaki 57,24 metrelik atışıyla, Aysel Taş'a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Türk sporcu bir hafta sonra Süper Lig mücadelesinde 58,95 m atarak rekoru bir buçuk metreden fazla yukarı taşımayı başardı.

20 Temmuz 2016 tarihinde Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 56,71 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tuğsuz 2017 sezonuna yine rekorla giriş yaptı. Şubat ayında Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda önce 59,21 ardından da 59,68 m atarak kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Türk atlet henüz bir ay geçmeden performansını daha da öteye taşıdı. Mart'taki 2017 Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 60,98 metreyi gören Tuğsuz, kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı.

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Eda Tuğsuz final maçı ne zaman saat kaçta? TRT Spor Yıldız canlı yayını ile Eda Tuğsuz final maçı saati
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