Eda Tuğsuz final maçı ne zaman saat kaçta? TRT Spor Yıldız canlı yayını ile Eda Tuğsuz final maçı saati

Eda Tuğsuz, final maçı için yarışacak. Maça çok kısa bir süre kalması nedeniyle Eda Tuğsuz final maçı saati ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Tokyo Olimpiyatları 2021 müsabaka programına göre Eda Tuğsuz final maçı saati açıklandı. işte, cirit atmada finalde yarışacak olan Eda Tuğsuz'un final maçı hakkında detaylar...

EDA TUĞSUZ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Atletizmde kadın sporcumuz Eda Tuğsuz'un maçı kritik önem arz ediyor. Eda Tuğsuz da TSİ 14.50'de cirit atma finalinde madalya için mücadele edecek.