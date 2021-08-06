Faith Kipyegon olimpiyat rekoruyla altına uzandı

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışı Kipyegon, 3.53.11'lik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Kipyegon bu derecesiyle olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 33 yıl önce 1988 Seul'de Romanyalı Paula Ivan'a 3.53.96'yla aitti.

Kipyegon, 2016 Rio'dan sonra Tokyo'da da 1500 metreyi kazanarak unvanını korudu.

Gümüş madalyayı 3.54.50'lik derecesiyle Büyük Britanya'dan Laura Muir, bronz madalyayı ise 3.55.86'lık zamanıyla Hollanda'dan Sifan Hassan elde etti.

Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla dikkatleri üzerine çektikten sonra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da kadınlar 5 bin metrede altın madalyayı 14.36.79'luk zamanıyla kazanmıştı.