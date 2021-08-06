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Giriş Tarihi: 6.8.2021 17:22

Faith Kipyegon olimpiyat rekoruyla altına uzandı

AA
Faith Kipyegon olimpiyat rekoruyla altına uzandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 1500 metre finalinde altın madalyayı Etiyopyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak üst üste ikinci kez elde etti.

Kadınlar 1500 metre finalini Etiyopyalı Kipyegon, 33 yıllık olimpiyat rekoru kırarak üst üste ikinci kez kazandı.

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışı Kipyegon, 3.53.11'lik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Kipyegon bu derecesiyle olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 33 yıl önce 1988 Seul'de Romanyalı Paula Ivan'a 3.53.96'yla aitti.

Kipyegon, 2016 Rio'dan sonra Tokyo'da da 1500 metreyi kazanarak unvanını korudu.

Gümüş madalyayı 3.54.50'lik derecesiyle Büyük Britanya'dan Laura Muir, bronz madalyayı ise 3.55.86'lık zamanıyla Hollanda'dan Sifan Hassan elde etti.

Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla dikkatleri üzerine çektikten sonra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da kadınlar 5 bin metrede altın madalyayı 14.36.79'luk zamanıyla kazanmıştı.

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Faith Kipyegon olimpiyat rekoruyla altına uzandı
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