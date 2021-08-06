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Giriş Tarihi: 6.8.2021 14:08

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz adına spor salonu açıldı

DHA
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz adına spor salonu açıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’ye okçulukta olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz adına eğitim aldığı Nişantaşı Üniversitesi’nde spor salonu açıldı. Açılışta konuşan Gazoz, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, “İsmim ölümsüzleşti. Hedefim 3 yıl sonra Paris’teki olimpiyatlara tam kadro olarak katılarak madalya sayımızı 4’e çıkarmak” dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mete Gazoz, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, arkadaşları ve öğretim üyeleri büyük bir coşkuyla karşılandı. Alkış ve konfetilerle okula giriş yapan Gazoz'a çiçek verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Gazoz, zafer sırasında verdiği selamı tekrarlayarak, Uysal ile spor salonunda ok atışı yaptı.

"ÇOK MUTLUYUM, İYİ Kİ ŞAMPİYON OLMUŞUM"
Çok mutlu olduğunu söyleyen olimpiyat şampiyonu Gazoz, "Bu başarının böyle bir zamanda gelmesi birkaç saatliğine bile olsa insanları kötü atmosferden uzaklaştırıp, güzel bir şeye yönlendirerek, kafalarını dağıtmak beni şampiyon olmaktan daha çok mutlu etti. Çok mutluyum, iyi ki şampiyon olmuşum" diye konuştu.

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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz adına spor salonu açıldı
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