Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz adına spor salonu açıldı

Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mete Gazoz, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, arkadaşları ve öğretim üyeleri büyük bir coşkuyla karşılandı. Alkış ve konfetilerle okula giriş yapan Gazoz'a çiçek verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Gazoz, zafer sırasında verdiği selamı tekrarlayarak, Uysal ile spor salonunda ok atışı yaptı.

"ÇOK MUTLUYUM, İYİ Kİ ŞAMPİYON OLMUŞUM"

Çok mutlu olduğunu söyleyen olimpiyat şampiyonu Gazoz, "Bu başarının böyle bir zamanda gelmesi birkaç saatliğine bile olsa insanları kötü atmosferden uzaklaştırıp, güzel bir şeye yönlendirerek, kafalarını dağıtmak beni şampiyon olmaktan daha çok mutlu etti. Çok mutluyum, iyi ki şampiyon olmuşum" diye konuştu.

