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Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:10

Tokyo Olimpiyatları'nda kadın voleybolunda ABD, Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi

AA
Tokyo Olimpiyatları’nda kadın voleybolunda ABD, Sırbistan’ı 3-0 yenerek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın voleybolunda ilk finalist ABD oldu. ABD, bu akşam Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak maçın galibiyle 8 Ağustos Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Ariake Arena'da oynanan yarı finalin ilk karşılaşmasında ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Rakibini 25-19, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı.

ABD, bu akşam Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak maçın galibiyle 8 Ağustos Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndan çıkan ABD, dördüncü kez finalde mücadele edecek. ABD önceki 3 finalde rakiplerine mağlup olarak ikincilikte kalmıştı. Rio 2016'nın finalist takımı Sırbistan ise 8 Ağustos'ta bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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Tokyo Olimpiyatları'nda kadın voleybolunda ABD, Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi
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