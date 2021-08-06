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Giriş Tarihi: 6.8.2021 08:34

Tokyo Olimpiyatları'nı 5. bitiren 'Filenin Sultanları' İstanbul'a geldi

AA
Tokyo Olimpiyatları’nı 5. bitiren ’Filenin Sultanları’ İstanbul’a geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde mücadele eden ve turnuvayı 5. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın içinde bulunduğu kafile İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na sabah erken saatlerde gelen sporcuları çok sayıda kişi alkışlarla karşıladı. Kafileyi havalimanında karşılayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin gururu oldukları için bütün camiam adına oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu kızlarla ne kadar gurur duysak azdır. Türk voleybolu muhteşem şeyler yapıyor" şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türkiye, bu takımın başardığı işlerden dolayı gurur duymalı. Takım her maçta sonuna kadar savaştı. İçine düştüğü zor durumlarda vazgeçmedi. Kore maçı bizim açımızdan çok daha farklı olmalıydı. Gerçekten harika oynadılar. Sonuç beklemediğimiz bir şekilde yaşandı ve bunun için gerçekten çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Çok mutlu ve gururluyuz, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanında içimiz buruk çünkü devam edebilseydik neler olabileceğini sürekli hayal edebiliyoruz ama yine de beşincilik daha önce yaşanmamış bir şey. Her geçen yıl daha da ileriye gidiyoruz. Önümüz açık, inanıyorum ki bu ekip daha iyilerini başaracak. Olimpiyatlar daha iyi olabilirdi ama bizim için kötü geçmedi. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin, bu takım en iyisini hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KAÇAN BALIK ÇOK BÜYÜK"
Elendikleri Güney Kore karşılaşmasını değerlendiren Dündar, şunları söyledi:

"Yüz maçın 99'unu yenebilecekken tek maç bize denk geldi ve 3-2 kaybettik. Kafamızda sürekli oynadık maçı. Karşılaşma sonu ben çok kötüydüm. 21 senedir voleybol oynuyorum, hiç bu kadar üzüldüğüm maç olmamıştı. Çünkü kaçan balık çok büyük."

Kafileyi havalimanında karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, kafiledeki sporcu ve antrenörlere teker teker çiçek takdim etti.

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Tokyo Olimpiyatları'nı 5. bitiren 'Filenin Sultanları' İstanbul'a geldi
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